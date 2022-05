Italian Roller Games, tutto è pronto per il via in Lombardia

La seconda edizione all’insegna del centenario federale degli Italian Roller Games che partirà con la gara dello skateboarding al Cis Park di Bergamo. Sarà un’edizione all’insegna del Centenario Federale che ricade proprio nel 2022. E’ la FISR, proprio per ricordare la sua nascita avvenuta un secolo fa a Milano per mano del conte Alberto Bonacossa.

Parteciperanno oltre 9.000 atleti in rappresentanza di 600 società e saranno assegnati 600 titoli. Le atlete di Livorno che praticano il pattinaggio artistico saranno in gara con i quartetti e i piccoli gruppi spettacolo a Montechiari con la partecipazione di 3000 iscritti.