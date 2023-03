Jacopo e Simona, due arbitri livornesi ai Mondiali di scherma

Nelle foto di Bizzi/Trifiletti i due arbitri labronici che saranno impegnati al prossimo mondiale di Milano in programma dal 22 al 30 luglio

Simona Pierucci: "Dedico questo traguardo al maestro Mario Curletto che più di 30 anni fa mi indirizzò su questa strada". Jacopo Rubini: "Sarà molto impegnativo. Ogni stoccata sarà pesantissima perché ai Mondiali di Milano saranno in ballo i pass Olimpici"

di Giacomo Niccolini

Il sogno diventa realtà. E ancora una volta Livorno raggiunge la vetta quando si parla di sport. Che sia quello sudato su di un rettangolo verde, quello che scricchiola come il parquet sotto le suola di gomma, quello che esplode con mille gocce d’acqua nelle piscine olimpioniche di tutto il Mondo oppure quello in punta… di fioretto. Questa volta l’eccellenza sta al di qua della linea dei vincitori e dei vinti e si piazza dalla parte di chi decide, di chi giudica, di chi fischia o chi alza il braccio al vincitore. Stiamo parlando di due delle massime espressioni dell’arbitraggio della scherma mondiale e, guarda caso, sono entrambi livornesi. Così ecco che Simona Pierucci, arbitro internazionale da 23 anni, e il collega 33enne Jacopo Rubini sono stati convocati per i Mondiali di scherma assoluti che si terranno a Milano dal 22 al 30 luglio prossimo. Due arbitri livornesi, tutti made in Livorno, che completeranno la rosa dei sei colleghi italiani che andranno a decretare stoccate, attacchi, difese e priorità in quello che è un mondiale “pesantissimo” dal punto di vista di qualificazione in chiave olimpica visto che avrà un punteggio immenso per gli atleti che vorranno guadagnarsi un pass a Cinque Cerchi in quanto sarà un mondiale che varrà per la qualificazione olimpica e in un quadriennio ridotto a causa del Covid questo di Milano sarà un Campionato Iridato dal peso specifico dell’Osmio.

Insieme a Pierucci e Rubini gli altri “azzurri” saranno Gaspare Armata, Martina Pascucci, Luigi Martillotti e Vincenzo Costanzo. Simona sarà chiamata a giudicare le stoccate per le armi del fioretto e della spada mentre al collega Rubini toccherà valutare gli assalti della sciabola.

“Per me è un sogno che si realizza – ha commentato Simona Pierucci – un cammino iniziato ormai più di 30 anni fa quando il maestro Mario Curletto, in seguito ad un grave infortunio che ho avuto all’età di 15 anni, e che ha pregiudicato la mia carriera da atleta, venne a trovarmi con un libro del regolamento e mi disse studia questo, che ti farà comodo. Diventerai un grande arbitro. Ecco oggi una telefonata mi manca di poterla fare. Mi manca davvero non aver potuto chiamare il maestro Curletto. Ma so di sicuro che lui, in qualche maniera, lo sa. A lui dedico questo traguardo raggiunto, con tutto il cuore. Oggi una persona che amo mi ha detto che non esistono limiti di tempo per i sogni. È vero i sogni non hanno una scadenza, ti vivono nel cuore e ti danno la forza di andare avanti anche quando pensi di non avere più l’energia per fare anche solo un altro passo. Oggi sono davvero felice”.

“Sarà un impegno davvero importante – ha commentato dal canto suo Jacopo Rubini contattato da QuiLivorno.it – Uno degli impegni professionali più duri della mia carriera fino ad oggi dopo gli Europei Assoluti che si sono svolti in Turchia nel giugno dello scorso anno dove ho arbitrato la finale per il bronzo. Questa convocazione per me rappresenta una tappa fondamentale se si pensa che ho comunque 33 anni e se penso da dove sono partito questo mi riempie di orgoglio. Sarà un mondiale molto difficile perché varrà come qualificazione olimpica e ogni stoccata sarà pesantissima. Spero di poter fare del mio meglio. Dal Mondiale a Verona Giovani e Cadetti del 2018 ne sono accadute di cose e di esperienza maturata ce n’è molta in più adesso. Cinque anni intensi dove sono cresciuto parecchio. Adesso c’è questo Mondiale Assoluto nel mirino dove arrivarci come arbitro non è per niente scontato. Ci saranno delle tappe nazionali di avvicinamento. Non vedo l’ora. La cosa che mi gratifica di più? Vedere e percepire il rispetto nei miei confronti dei tanti campioni che arbitro. Questa è la cosa più bella di questo mestiere”.

