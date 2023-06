Jolly Acli Basket Livorno, sfuma per soli 7 punti il sogno della serie A

Foto di Giulia Bellaveglia

Le ragazze labroniche sono state sconfitte al PalaRinaldi di Roma per 65-51, con uno scarto di 14 punti. Considerando che all’andata le rosablù si imposero di 7, il traguardo non viene raggiunto per soli 7 punti

Niente da fare. Per il secondo anno consecutivo il Jolly Acli basket Livorno vede sfumare il sogno di arrivare in serie A, all’ultima partita; ancora una volta su un campo della capitale. Le ragazze labroniche sono infatti state sconfitte al PalaRinaldi di Roma per 65-51, con uno scarto di 14 punti. Considerando che all’andata le rosablù si imposero di 7, il traguardo non viene raggiunto per soli 7 punti.

Brutto approccio, con le padrone di casa “assatanate” che entrano subito in confidenza col match e si portano sul 13 a 0 dopo appena 5 minuti. Recuperando quindi subito lo svantaggio, anzi ribaltando la situazione in loro favore. Un vantaggio che hanno poi tenuto per l’intera durata del match, tra alti e bassi, approfittando anche della scarsa vena offensiva della ragazze di Marco Pistolesi e Stefano Menichetti. Nonostante tutto il Jolly, nell’ultimo quarto, avrebbe avuto anche i palloni per tornare in gioco e spaventare le avversarie, ma non ha saputo cogliere le occasioni propizie. In serie A ci va il Basket Roma. Alle avversarie, giovani e forti, va sicuramente un applauso, così come un applauso va alle ragazze labroniche, per essere arrivate fino a questo punto.

Dopo aver fatto i complimenti a chi di dovere, è giusto però sottolineare alcuni fatti di cronaca, che hanno contribuito in maniera importante al risultato finale, ma non solo come ad esempio lo spostamento della data: la partita inizialmente programmata per il giorno 10 è stata anticipata a mercoledì 7, alle 20.30. Episodio che è poi risultato decisivo per l’esito finale. E non lo diciamo per accampare scuse o robe del genere. Lo diciamo perché è la realtà dei fatti: la quasi totalità della squadra è stata costretta giocoforza a lavorare mercoledì mattina, partire intorno alle 14, viaggiare in pullman, arrivare al palazzetto intorno alle 19. Attendere per cominciare il riscaldamento che terminasse un allenamento di ragazzi precedente. Comunque la si voglia mettere, un percorso che ha ridotto notevolmente le energie del gruppo. E i risultati si sono visti.

Le parole di Marco Pistolesi: “Sapevo che sarebbero partite forti. Non mi aspettavo invece la nostra partenza così. Mi dispiace che noi non siamo state pronte da subito, e mi sento responsabile, perché ho sempre reputato,, da quando alleno, che per il 90% la responsabilità , in questi casi, è di chi la squadra la mette in campo. Difensivamente ho poco da rimproverare: loro hanno fatto un punto in meno rispetto alla partita di Livorno. È molto difficile far fare loro peggio, perché hanno giocatrici dotate di grande talento individuale, che sopperiscono alle situazioni di giochi rotti. Potevamo concedere qualche rimbalzo in meno, ma quando si lavora a zona può capitare. Purtroppo è mancata la fase offensiva. Non m i piace accampare scuse, ma un pochino appannate fisicamente e mentalmente lo eravamo. Fisicamente potevamo fare poco, dato il calendario. Mentalmente eravamo bloccate, in tante situazioni c’è mancato il guizzo vincente e il coraggio di certe scelte. Abbiamo sentito troppo importanza della partita? Una domanda che mi faccio. Le chiavi per batterle le avevamo trovate a Livorno, a Roma no. Purtroppo. E quando abbiamo trovato il coraggio per provare a rientrare non le abbiamo sfruttate”.

Il tabellino: Garcia Leon 3, Orsini 12, Egwoh 10, Sassetti 9, Costa 2, Ceccarini 8, Rosellini 6, Giari 1, Barsotti, Corti, Evangelista. All. Menichetti-Pistolesi.

