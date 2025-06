Jolly Acli, sotto canestro c’è il pivot portoghese Cruz Ferreira

Reduce da una stagione solida a San Giovanni Valdarno in Serie A2, chiusa con 10 punti e 9 rimbalzi di media, è pronta a guidare il Jolly con ambizione e determinazione

Il Jolly Acli Basket è felice di annunciare l’arrivo della pivot portoghese Carolina Cruz Ferreira, classe 2001, 195 cm, nuova protagonista del progetto amaranto.

Giocatrice di grande presenza fisica e tecnica, Carolina porta con sé esperienza internazionale, titoli conquistati con il Benfica (tra cui il campionato nazionale) e un ruolo consolidato nella nazionale maggiore del Portogallo, dopo aver percorso tutte le selezioni giovanili.

«Mi ha convinta il progetto ambizioso e il ruolo centrale che avrò in squadra. Fin da subito mi sono sentita apprezzata e ho percepito grande fiducia», ha dichiarato. «Voglio continuare a crescere come giocatrice e come leader, integrarmi al meglio e contribuire alla promozione, che è l’obiettivo principale del club. Non vedo l’ora di conoscere la città e vivere questa nuova esperienza a 360 gradi».

