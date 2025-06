Jolly, che acquisto! Marangoni è rosablù

Sofia Marangoni è una nuova giocatrice del Jolly Acli Basket Livorno. Nata a Verona il 14 gennaio 1995, Marangoni è una riconosciuta playmaker/guardia del panorama cestistico italiano

Sofia Marangoni è una nuova giocatrice del Jolly Acli Basket Livorno. Nata a Verona il 14 gennaio 1995, Marangoni è una riconosciuta playmaker/guardia del panorama cestistico italiano. Con una carriera ricca di successi, ha dimostrato fin da giovane un talento cristallino e una dedizione esemplare.

Tra i suoi traguardi giovanili spiccano la vittoria del Campionato Italiano Under-19 nel 2013 con la Reyer Venezia e la medaglia di bronzo agli Europei Under-16 del 2011 con la Nazionale Italiana, esperienze che hanno consolidato il suo valore anche in ambito internazionale.

Nel corso della sua carriera ha vestito maglie importanti: Reyer Venezia, Basket Parma, Pallacanestro Torino, Castelnuovo Scrivia, Magnolia Campobasso e, più di recente, la BCC Derthona Basket, dove ha vissuto tre stagioni da assoluta protagonista. la sua grinta, visione di gioco e personalità, Sofia ha sempre lasciato un’impronta netta in ogni squadra in cui ha giocato.

Oggi è pronta ad aprire un nuovo capitolo con il Jolly Acli Basket.

“La mia scelta di venire a Livorno è stata molto semplice – spiega –. Dopo aver parlato con Walter Angiolini, sono stata subito conquistata dal progetto ambizioso della società. Ho anche parlato con Allegra Botteghi, con cui ho condiviso gli anni alla Reyer: mi ha parlato benissimo dell’ambiente e della città. È stato uno stimolo in più per accettare”.

Marangoni ha le idee chiare: “Il mio obiettivo è dare il massimo in campo, aiutare il gruppo a crescere e diventare una vera squadra. Non vedo l’ora di conoscere Livorno, assaggiare il pesce, vedere il mare, incontrare i tifosi e respirare la passione per il basket che qui si sente forte. Insieme alle mie compagne cercheremo di far divertire chi ci seguirà al palazzetto”.

Una giocatrice di carisma, esperienza e ambizione: Livorno accoglie con entusiasmo una vera leader per il futuro in amaranto.

Condividi:

Riproduzione riservata ©