Jolly Libertas, gara 2 al PalaMacchia: serve l’ultimo sforzo

FOTO MESSERINI/JOLLY LIBERTAS

Una partita fondamentale, un vero e proprio match point. Il Jolly Libertas, dopo la convincente vittoria esterna in gara uno, torna al PalaMacchia (giovedì ore 21) per affrontare Basket Bolzano, avversaria ferita ma tutt’altro che arrendevole

Una partita fondamentale, un vero e proprio match point. Il Jolly Libertas, dopo la convincente vittoria esterna in gara uno, torna al PalaMacchia (giovedì ore 21) per affrontare Basket Bolzano, avversaria ferita ma tutt’altro che arrendevole.

In questi pochi giorni a disposizione, la squadra amaranto ha lavorato con grande attenzione, mantenendo alto il livello di intensità e concentrazione. La consapevolezza è chiara: il passaggio al turno successivo passerà attraverso quaranta minuti di battaglia sportiva.

A supporto di capitan Botteghi e compagne è arrivato anche il messaggio di incoraggiamento del patron Marco Benvenuti, che, dagli States, si è congratulato per il successo ottenuto a Bolzano e ha chiamato a raccolta tutti i tifosi Libertas per sostenere la squadra in questa sfida decisiva.

Le parole della pivot Anna Poggio

«Per noi è stato un risultato importante, ma sappiamo benissimo che non ci possiamo adagiare sugli allori. Vincere di trentacinque o di uno, in queste gare, non cambia nulla. Siamo contente per quanto fatto a Bolzano, ma ora dobbiamo concentrarci e ritrovare le energie della prima partita per portare a casa gara due».

Il commento di coach Luca Andreoli

«Affrontiamo una squadra che ha disputato un’ottima regular season e che verrà qui per aggredirci, soprattutto in difesa, cercando di metterci pressione e colpire coi propri punti di forza. Il rientro di Manzotti potrebbe dare loro un’arma in più: è una tiratrice importante, mancata in gara uno. Probabilmente proveranno ad attaccare di più l’area e a giocare spalle a canestro, e noi dovremo farci trovare pronte. Per come ci stiamo allenando e per come le ragazze stanno vivendo questo momento, se sapremo mettere in campo l’energia giusta e competere fisicamente, sarà una grande partita: vogliamo provare a portarla a casa».

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