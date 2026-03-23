Jolly Libertas ko a Empoli: si ferma la striscia, debutto da 16 punti per Nikitinaite

Le amaranto cedono 87-64 sul campo dell’Use dopo un pesante break di 17-0. Coach Luca Andreoli: “Partita utile per crescere, ora lavoriamo per arrivare pronti ai play-off”

Il Jolly Libertas cade sul parquet dell’Use Empoli, interrompendo la striscia positiva di cinque vittorie consecutive. La squadra di coach Luca Andreoli approccia bene la gara, ma viene presto ribaltata dalle padrone di casa, che piazzano un pesante parziale di 17-0, indirizzando definitivamente l’incontro sui binari biancorossi.

Botteghi e compagne non riescono a reggere l’impatto fisico, l’aggressività e l’intensità delle locali. Nonostante qualche tentativo di reazione, le ospiti non riescono mai a impensierire seriamente l’Use Empoli, con la partita che scivola via senza particolari sussulti. Il punteggio finale, 87-64, fotografa chiaramente l’andamento del match: una serata da archiviare in fretta per la truppa amaranto.

Da segnalare il debutto di Gabby Nikitinaite, che ha messo in mostra interessanti qualità realizzando 16 punti in 17 minuti, ma che necessita ancora di un tempo fisiologico per integrarsi nei meccanismi di squadra e adattarsi al basket italiano. Da registrare anche il ritorno di Carolina Cruz, apparsa ancora piuttosto lontana dalla migliore condizione.

Le parole di coach Luca Andreoli: “Sapevamo che la loro aggressività ci avrebbe messo in difficoltà nel momento in cui stavamo cambiando un po’ gli equilibri della squadra. Mi aspettavo quindi una partita difficile dal punto di vista fisico e con poco movimento, come poi è stato. È chiaro che abbiamo lavorato per provare a contrastarli, ma quando non siamo riusciti a fare il nostro gioco, abbiamo sofferto la loro aggressività. Secondo me vanno riconosciuti i meriti di Empoli, ma anche le nostre responsabilità, perché ci siamo mossi davvero poco. Tuttavia, credo che questo tipo di partita possa servirci: abbiamo bisogno anche di gare così, che ci mettano in difficoltà e ci impediscano di fare ciò che finora ci è riuscito meglio. Non penso che le sconfitte facciano bene in sé, ma l’unico modo per affrontarle è imparare dagli errori. Oggi ne abbiamo commessi parecchi: a volte abbiamo mollato in contropiede e siamo andati pochissimo a rimbalzo offensivo rispetto ai nostri standard di questa stagione.

Sappiamo che ci manca qualcosa in termini di intensità durante la settimana, ma ho fiducia che in queste due o tre settimane prima dei play-off riusciremo a colmare questo gap e ad arrivare pronti per competere anche a questi livelli di intensità fisica. Gabby ha perso sei palloni per infrazione di passi: è un aspetto su cui dobbiamo lavorare in settimana, anche per capire meglio il metro arbitrale.

Ma si è inserita bene ed è una giocatrice di grande livello. Ora dobbiamo trovare il giusto rodaggio: in quattro giorni, anche con il ritorno in campo di Cruz, sono cambiati un po’ gli equilibri. Dobbiamo ritrovarli, sapendo che abbiamo più soluzioni dalla panchina e dobbiamo sfruttarle.

È chiaro che la partita di oggi è stata negativa, sia dal punto di vista dell’approccio fisico sia, in parte, mentale. Abbiamo 15 giorni per lavorare e farci trovare pronti al massimo per i play-off”.

Il tabellino Jolly: Nikitinaite 16, Braccagni, Marangoni 17, Sammartini 7, Botteghi 10, Sassetti 5, Rinaldi, Spagnoli 4, Miccio 4, Poggio, Poggi, Cruz Ferreira 1

Allenatore: Luca Andreoli

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