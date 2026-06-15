Jolly Libertas. Maurizio Lasi nuovo responsabile del settore giovanile

Nella foto da sinistra l'AD della Libertas Livorno, Ferencz Bartocci, Maurizio Lasi ed il vicepresidente di Jolly Libertas, Fabio Discalzi

Lasi vanta una lunga carriera nel mondo della pallacanestro italiana, prima come giocatore e successivamente come allenatore e responsabile tecnico

Il Jolly Libertas è lieto di annunciare l’arrivo di Maurizio Lasi nel ruolo di Responsabile del Settore Giovanile. Tecnico di grande esperienza e profonda competenza, Lasi vanta una lunga carriera nel mondo della pallacanestro italiana, prima come giocatore e successivamente come allenatore e responsabile tecnico. Nel corso del suo percorso ha guidato squadre maschili e femminili ai massimi livelli nazionali, conquistando importanti successi (scudetto, Coppa Italia e Supercoppa col Famila Schio nel 2011/12) e distinguendosi per la capacità di valorizzare i giovani atleti e costruire percorsi di crescita tecnica e umana.

Tra le tappe più significative della sua carriera figura anche la storica vittoria del campionato di Serie A2 nella stagione 2000/01, condivisa con l’attuale amministratore delegato amaranto Ferencz Bartocci, un successo che testimonia un legame sportivo e professionale che oggi si rinnova all’interno del progetto labronico.

La sua consolidata esperienza nello sviluppo dei settori giovanili rappresenta un valore aggiunto per la società, che punta a rafforzare ulteriormente il proprio iter formativo e a creare un ambiente sempre più qualificato per la crescita dei ragazzi e delle ragazze del vivaio.

Benvenuto a Maurizio Lasi e buon lavoro per questa nuova e importante sfida.

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