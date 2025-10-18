Jolly Libertas-Selargius 59-62. Amaranto beffate sulla sirena

Il Jolly Libertas Livorno resta tra le mura amiche del PalaMacchia e si prepara ad affrontare sabato 18 ottobre alle 18 il San Salvatore Selargius, per un match che si preannuncia tutt’altro che semplice

Serata amara per la Jolly Libertas Livorno, sconfitta in volata da Selargius dopo una partita combattuta e intensa.

Le amaranto, spinte da una super Cruz (doppia doppia da 16 punti e 15 rimbalzi) e dalle triple di Miccio e Marangoni, avevano preso il controllo del match nel terzo quarto arrivando anche a +9 raggiungendo così il massimo vantaggio. Nel finale però, dopo il 59-57 firmato Botteghi a 43’’ dalla sirena, Selargius trova prima il pareggio e poi la tripla decisiva di Ceccarelli allo scadere che gela il PalaMacchia.

La cronaca – Inizio equilibrato tra Jolly Libertas e Selargius davanti a un buon pubblico del PalaMacchia colorato di amaranto. Miccio e Cruz mettono i primi 6 punti nella prima metà del quarto con Botteghi che firma il primo vantaggio amaranto quando mancano 4:50 alla prima sirena con un gioco da 3 (canestor e fallo) : 9-6. Il Jolly accelera nel finale di quarto chiudendo il tempino sul 17-12.

Il secondo quarto si apre con la tripla avversaria di Ceccarelli 17-15. Ma è Marangoni, una delle migliori in campo Jolly fino a qui, a segnare nuovamente il solco tra le due formazioni con una tripla, molto ben costruita, a 4′ dalla sirena lunga che porta le amaranto sul 22 a 17. A metà del quarto da segnalare uno stoppone da applausi di Cruz nel pitturato che consente a Marangoni di andare in lunetta sulla transizione in campo opposto. Dalla linea della carità non sbaglia: 25-19. Ma Selargius non molla e dalla lunga riaccorcia: 25-22. Ed è ancora la Cruz a mettere a segno una bomba importantissima che porta il Jolly sul 28 a 22. Le ospiti non mollano la presa e pareggiano i conti a 1:30 dall’intervallo: 30-30. A fine quarto le ospiti riescono a mettere il muso avanti. Si va al riposo lungo sul 31-32.

Terza frazione che si apre con la tripla di Cruz per il suo 11 punto personale (e 8 rimbalzi). Ed è ancora lei a mettere la bomba del 37-32! Incontenibile Cruz anche da sotto canestro. E’ lei ancora una volta ad agitare la retina per il 39 a 32 che costringe il Selargius a chiamare time-out dopo il parziale iniziale di 7 a 0. Si scalda il pubblico del PalaMacchia!

Miccio segna la tripla del massimo vantaggio: +8 Libertas: 44-36 a 4:30 dall’ultimo riposo. Cruz mette una doppia doppia con 16 punti e 11 rimbalzi. Si arriva all’ultimo quarto sul punteggio di 52-45 grazie ad un’ottima reazione amaranto in questa frazione.

Ultimo quarto. La Libertas fa fatica ad inizio dell’ultima ripresa e consente a Selargius di ricucire lo strappo. Dopo due minuti e mezzo il break di 0-5 consente alle ospiti di portarsi a distanza di un solo possesso: 52-50. Miccio riaccende… la miccia a 6:20 dal termine con una tripla che riporta a +5 le amaranto: 55-50. A metà quarto il Jolly si riporta sul +7. Selargius costretta al time out: 57-50. Ma è ancora contro-break di 0-5 per le ospiti che si riportano a sole due lunghezze di distanza a 3:30 dal termine: 57-55. Le ospite pareggiano i conti con Ceccarelli a un minuto dalla fine e Botteghi da sotto riporta le amaranto avanti di 2: 59 a 57 a 43 secondi dalla fine. Le ospiti trovano il pareggio dalla lunetta e poi Ceccarelli allo scadere trova la tripla vittoria che gela il PalaMacchia e regala la vittoria al Selargius.

Pre-partita- Reduce dal l’entusiasmante vittoria casalinga nel turno precedente, il Jolly Libertas Livorno resta tra le mura amiche del PalaMacchia e si prepara ad affrontare sabato 18 ottobre alle 18 il San Salvatore Selargius, per un match che si preannuncia tutt’altro che semplice.

La formazione sarda arriva in Toscana con lo stesso bottino in classifica delle amaranto: due punti, frutto di una sconfitta all’esordio e di una netta vittoria nel posticipo contro Salerno. Un roster di alto livello quello del Selargius, che può contare su giocatrici di spessore come la pivot ungherese Juhasz, l’ala danese Erikstrup e l’argentina Ingenito.

Il Jolly dovrà fare a meno di Spagnoli, ma potrà contare sul recupero di Anna Poggio e sull’energia e l’entusiasmo generati dalla bella prestazione dell’ultimo turno. La squadra di coach Walter Angiolini è consapevole della propria forza e pronta a offrire nuovamente spettacolo ai tifosi livornesi.

A bordo campo ci sarà anche il patron Marco Benvenuti, arrivato appositamente dagli Stati Uniti per seguire da vicino le sue squadre in un weekend ricco di emozioni e nella conferenza stampa tenutasi in via Pera ha lanciato un appello accorato per riempire i gradoni del PalaMacchia.

Le parole di Sofia Marangoni alla vigilia del match: “Siamo contente di aver fatto divertire il pubblico nella prima in casa, era importante partire bene davanti ai nostri tifosi. Ora ci aspetta una squadra diversa da Costa. Selargius ha un gioco più lento, il che ci obbligherà a restare concentrate per 40 minuti, soprattutto in difesa. In attacco dobbiamo continuare sulla scia di quanto fatto la scorsa settimana, mantenendo la nostra identità. Speriamo di vedere tanta gente sugli spalti, pronta a sostenerci con calore”.

