Jolly Libertas, si alza il sipario sui playoff: Livorno parte da Bolzano

FOTO SAMUELE MESSERINI

Tre, due, uno… si comincia. Sabato alle 18:30, a Bolzano, il Jolly Libertas Livorno darà il via alla propria avventura nei playoff di Serie A2 2025/2026, affrontando le padrone di casa dell’Alperia Basket, terza forza del Girone B nei quarti di finale

Tre, due, uno… si comincia. Sabato alle 18:30, a Bolzano, il Jolly Libertas Livorno darà il via alla propria avventura nei playoff di Serie A2 2025/2026, affrontando le padrone di casa dell’Alperia Basket, terza forza del Girone B nei quarti di finale. Si tratta di una sfida complessa, contro un’avversaria solida e completa, capace di costruire gran parte delle proprie fortune stagionali tra le mura amiche. Tra le giocatrici più pericolose del team trentino spiccano la playmaker Schwienbacher, l’esperta guardia Manzotti e la lunga Egwoh. Un roster profondo e ben organizzato, in grado di competere ad alto livello contro qualsiasi avversario. In casa amaranto, le sensazioni alla vigilia sono positive: la squadra si è allenata con intensità e arriva all’appuntamento con la giusta carica, determinata a offrire una prestazione all’altezza dell’impegno. Gara 1 assume un valore fondamentale, soprattutto per chi gioca in trasferta in una serie al meglio delle tre. Il gruppo si presenta compatto, con passi avanti anche nell’inserimento della lituana Nikitinaite, pronta a dare il proprio contributo per il raggiungimento del primo obiettivo.

Le parole di coach Luca Andreoli – “Le insidie principali? La solidità del loro roster. In casa Bolzano ha fatto molto bene durante la stagione: è una squadra esperta, con giocatrici che si conoscono e giocano insieme da tempo. Hanno un gioco fisico e, se ti lasci trascinare dagli eventi, il rischio è che la partita prenda la loro direzione. È un campo davvero difficile. Dovremo essere costanti in attacco: condividere la palla, fare o far fare alla compagna la scelta giusta. Se restiamo collegate, possiamo essere molto efficaci. Le motivazioni e la voglia di vincere faranno la differenza. Cercheremo di disputare una grande partita, poi vincerà il migliore”.

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