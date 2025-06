Jolly scatenato, altro colpo. Arriva Matilde Poggi

Le prime parole dell'ala grande: "Il Jolly è una società ambiziosa e ben organizzata come ho potuto constatare già dai tempi in cui l’ho affrontata nelle stagioni passate in Serie B, quindi sulla scelta di venire a Livorno non ho dubitato un momento"

Jolly Acli Basket Livorno è lieta di annunciare l’ingaggio di Matilde Poggi, ala grande classe 2006, che entra ufficialmente a far parte del roster amaranto per la prossima stagione. Giovane ma già esperta, Matilde arriva a Livorno dopo aver disputato tre campionati di Serie B, mostrando talento, grinta e maturità. Cresciuta cestisticamente a Piombino, Poggi ha collezionato numerosi successi a livello giovanile, tra cui 3 Titoli Regionali Under 19 consecutivi, 2 Coppe Toscane e un importante percorso con la selezione regionale Toscana.

Le sue prime parole da giocatrice amaranto: “Essere stata contattata da Jolly proprio nel momento in cui stavo valutando altre importanti proposte, mi ha fatto enormemente piacere e tolto ogni dubbio, perché è una società ambiziosa e ben organizzata come ho potuto constatare già dai tempi in cui l’ho affrontata nelle stagioni passate in Serie B, quindi sulla scelta di venire a Livorno non ho dubitato un momento. Adesso che ho terminato il mio percorso da Under e con alle spalle già tre campionati di Serie B giocati a buon livello, mi sento pronta e matura per affrontare un campionato di livello nazionale, dove mettermi alla prova con giocatrici più esperte e poter dimostrare le mie qualità. Inoltre, per me Livorno è come restare a casa visto che sono di Piombino, dove sono cresciuta anche cestisticamente, prima nel settore giovanile maschile per poi passare a 14 anni a giocare nei campionati femminili con la Società Basket Golfo Femminile”.

