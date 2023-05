Ju Jitsu, il maestro Silvestri promosso decimo dan

Il direttore tecnico dello Zen Club Livorno è stato promosso al più alto grado dell'arte marziale del ju jitsu che solo in pochissimi al mondo hanno raggiunto

Il maestro Maurizio Silvestri, direttore tecnico dello Zen Club Livorno è stato promosso decimo dan, il più alto grado di ju jitsu che solo in pochissimi al mondo hanno raggiunto. A deciderlo è stata una speciale commissione tecnica internazionale composta da maestri selezionati in base al grado ed alla esperienza maturata in decenni di attività in tutto il mondo.

La proposta dell’avanzamento di grado è partita, già prima del Covid, dai i membri della Commissione tecnica italiana della World ju jitsu security association allora coordinata da Simone Pantosti, poi tragicamente scomparso.

La commissione che ha esaminato l’operato di Silvestri e l’ha ritenuto meritevole del nuovo, prestigioso grado, era composta da: Francesco Avellino, grand master e primo insegnante di Silvestri (Italia); Kenneth Blundell (British ju jitsu federation), Jacques Pietquin, Gino Lo Gioco e Jean De Greef (Raggruppamento ju jitsu Belgio), Txema Domenique, Alfonso Paredes (Federation Espanola), Zlato Kesko (Federazione Macedone), Eyal Cohen (Israele ju jitsu kobudo organization), Jazec Checionski (Keisatsu jitsu Polonia, police combat system) Andrea Caretti, Davide Dassori, Michele Silvestri, Fausto Cionini, (World ju jitsu security association, Italia).

Al termine dei lavori la commissione ha deciso che la cerimonia di investitura sarebbe stata al congresso internazionale di Barcellona, il primo dopo il Covid, promosso dalla Federacion Espanola de ju jutsu. La cerimonia è iniziata con la comunicazione delle decisioni della Commissione a Silvestri che, fino a quel momento, era stato tenuto all’oscuro dei lavori. Come vuole la tradizione, prima dell’investitura, è stato chiesto al maestro se accettava il titolo. Alla sua risposta affermativa si è proceduto alla consegna delle insegne e del diploma di grado tramite Kenneth Blundell, figlio di James, il compianto caposcuola della Federazione mondiale dove ha studiato Silvestri; Domenique che ha rilasciato anche il primo diploma di decimo dan della Federazione spagnola; Cionini, allievo più anziano di Silvestri e portavoce di Avellino: il grandmaster che malgrado i suoi 94 anni sarebbe intervenuto, è stato bloccato da un infortunio.

