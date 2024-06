Ju jitsu, lo Zen club alza al cielo la Coppa Zen

Tutti bravi e moltissimi sul podio nelle varie specialità e categorie i ragazzi preparati da Maurizio Silvestri e dal figlio Michele, il fondatore della Ninja cave che ha organizzato i percorsi ad ostacoli della gara

Sport, tanto spettacolo, divertimento per centinaia di atleti ed un bel pubblico. Alla fine la grande gioia del team livornese in gara che si aggiudica la 45esima edizione della Coppa Zen, torneo nazionale di ju jitsu. Lo speciale trofeo realizzato dall’artista Matteo Camerini di Venturina (il bozzetto illustrativo è stato firmato da Cristian Andreini) è andato proprio alla società che organizza dal 1978 la manifestazione ovvero lo Zen club di via Pera. Tutti bravi e moltissimi sul podio nelle varie specialità e categorie i ragazzi preparati da Maurizio Silvestri e dal figlio Michele, il fondatore della Ninja cave che ha organizzato i percorsi ad ostacoli della gara. Impossibile ricordare tutti in questo torneo che ha visto l’affermarsi ancora una volta della disciplina del “Combat scenic”, una prova in cui si ricostruiscono scene di combattimento come in un vero set cinematografico di film d’azione. Decine di piccolissimi fino ad arrivare agli adulti, hanno seguitoil buon esempio delle cinture nere della scuola. Si parla di personaggi di spicco nel mondo del ju jitsu nazionale ed europeo: Cristian Andreini, Rachele Giovannini, Valentina Cavallini, Silvia Mazzi, Sara Anzovino che anche stavolta hanno trionfato tra le cinture nere. Successo anche nei percorsi ad ostacoli realizzati, appunto, dalla Ninja cave e riservati ai più giovani come Nicolas Restano, Gioele Rannisi, David Druga, nei percorsi, Ascanio Neri, Giulia Bertocchi e Anna Bargelli (queste ultime sono state protagoniste recentemente dello spettacolo di Gerry Scotti lo Show dei record).

Buone le prove delle cinture marroni come Giulia Rachele Rasetti, Dario Bonistalli, Anna e Giulia Misiti, Federico Marrengo, Francesco Pirvu (bravissimo nelle forme con la spada). La manifestazione, organizzata col patrocinio del Comune di Livorno in collaborazione con C&G Noleggi (azienda che realizza eventi in tutta Europa come Pitti, la luminaria di San Ranieri…), “Stefanini caffè”, “Studio Massaggi N”, “Mbm cartoleriaa”, “Enoteca L’Origine” è stata aperta dell’esibizione del team Ludo combat academy, un gruppo che simula combattimenti con spade laser modello Guerre stellari. Il dj Andrea Palermo ha curato invece la musica e la presentazione. Dopo sei ore ininterrotte di gare, il sindaco Luca Salvetti ha dato il via alle premiazioni consegnando le meritate coppe alla categoria dimostrativa dei piccolissimi: gli ultrapulcini. Quindi il podio con lo Zen club primo, Evolution di Mondovì secondo posto e terzo Polisportiva La Felce di Felegara (Parma).

