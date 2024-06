Ju jitsu, tutto è pronto per la 45esima edizione della Coppa Zen

Un bellissimo giardino, un piccolo grande “popolo” di atleti in kimono, il loro pluridecorato maestro, il presidente dei veterani dello sport ed il sindaco che annuncia il progetto di un centro dedicato alle discipline da combattimento. Tutto questo alla presentazione ufficiale della 45esima edizione della Coppa Zen, il torneo nazionale di ju jitsu che si svolgerà domenica 2 giugno dalle 10 del mattino al Pala Bastia.

Il giardino è quello dello Zen club di via Pera, dove troneggia il grande salice che è il simbolo delle arti marziali. Gli atleti sono un centinaio ed hanno interrotto per una mezz’ora la preparazione che va avanti da mesi. Sono di tutte le età e livelli tecnici. Accolgono con piacere Luca Salvetti. “Vi ho seguito prima come giornalista sportivo poi come sindaco – dice il primo cittadino – Vi ho visto crescere e portare tanti successi alla città. A Livorno del resto c’è una grande tradizione per gli sport da combattimento ed per questo – annuncia Salvetti – che il Comune intende realizzare una struttura dedicata proprio a queste attività”. Il direttore tecnico dello Zen club, Maurizio Silvestri, decimo dan, fa gli onori di casa ed illustra l’evento al quale parteciperanno i migliori specialisti italiani.

“Sarà un bello spettacolo oltre che un evento sportivo di notevole livello. L’obiettivo è ripetere i successi delle passate edizioni. Ma la cosa più importante – spiega agli allievi – è gareggiare soprattutto per noi stessi, verificare il livello tecnico che abbiamo raggiunto. Se vinceranno gli altri bene, vuol dire che abbiamo trovato persone più brave dalle quali possiamo imparare”. La manifestazione, realizzata col patrocinio del Comune e la collaborazione di parecchi operatori (Stefanini Caffè, Cantinetta l’Origine, Studio Massaggi “N”, Cartoleria MBM) sarà presentata da Andrea Palermo Dj. Si aprirà con una esibizione del Ludo combact academy, gruppo che si ispira ai film di guerre stellari e combatte con spade laser. Quindi sarà gara vera e propria e dunque kata, demo tea (combattimento scenico), percorsi ad ostacoli realizzati da Michele Silvestri della Ninja cave.

