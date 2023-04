Judo. A Rosignano successi e medaglie per il Kodokan 1990 G.S. Tomei

Sabato 1 aprile una delegazione di atleti del Kodokan 1990/G.S. VV.F “C. Tomei” sez. Judo ha partecipato al Trofeo “Città di Rosignano – Memorial Mario Monti” presso il palazzetto dello sport “G.Balestri”.

Trofeo di livello interregionale che ha visto la partecipazione di oltre 350 atleti di numerose società sportive toscane e delle regioni limitrofe.

Gara intensa e piena di soddisfazioni per il direttore tecnico Luca Aiello e i suoi collaboratori per le ottime prestazioni dei loro atleti. Di spicco nella cat. Junior/Senior l’agonista Davide Bragagni che, vincendo tutti e 4 gli incontri della sua categoria per Ippon, l’ultimo contro lo sfidante Patta Costantino del Budukan Institute Bologna, ha conquistato il primo gradino del podio.

“In questo momento così intenso di gare è una soddisfazione per noi verificare la buona preparazione dei nostri atleti e questi risultati sono una conferma che stiamo percorrendo la strada giusta. In questa gara anche il settore giovanile, cat. es. A e B, ha dato buone soddisfazioni e tutto ciò fa ben sperare per il futuro”, affermano con pensiero comune i tecnici Francesco Aidone e Niccolò Fiocchi della palestra di viale Petrarca che seguono quotidianamente la preparazione fisica e tecnica degli agonisti.

Classifica

Classe junior e senior

1° BRAGAGNI DAVIDE KG 66

3° QUEDROTTI EMANUELE KG 60

5° MARINÓ CRISTIANO KG 90

Classe Cadetti

2° AGOSTINI LEONARDO KG 73

Classe Esordienti A:

5° STASI ENRICO KG 38

Classe Esordienti B

1° BORCHI TOMMASO KG 38

3° FELLONI GIULIA KG 57

