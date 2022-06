Judo, Bragagni terzo al Trofeo delle Regioni

Un successo tutto meritato quello dell’atleta Davide Bragagni (cat. -66 kg) agonista della sezione Judo del G.S. Vigili del Fuoco “C. Tomei” che domenica scorsa, convocato come atleta della squadra regionale Toscana CSEN, ha conquistato il terzo posto al Trofeo delle Regioni, gara valida per la Coppa Italia Cadetti Fijlkam a Perugia.

Le competizioni, disputate al PalaBarton, hanno visto la partecipazione di squadre di oltre cento società sportive provenienti da tutta Italia. Davide ha vinto il primo incontro per ippon in 10 secondi mentre ha perso il secondo dopo essersi infortunato, nonostante la sua superiorità tecnica rispetto all’avversario. Si è poi riscattato vincendo consecutivamente i tre incontri successivi che gli hanno permesso di arrivare 3° sul podio.

L’atleta si è presentato a questa competizione di alto livello agonistico con la giusta determinazione riuscendo così a portarsi a casa il successo che merita la sua costanza e la sua determinazione negli allenamenti. Un ottimo risultato che premia Davide, il DT Luca Aiello, e tutto lo staff Tecnico del gruppo sportivo di via Campania e dell’ASD Kodokan Livorno di viale Petrarca.