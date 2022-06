Judo, Cristiano Marinò convocato dalla rappresentativa Toscana

L’atleta livornese, Cristiano Marinò, del Kodokan Livorno è stato convocato dalla Rappresentativa Regionale Toscana per partecipare al Triangolare a squadre di Judo Emilia Romagna, Veneto e Toscana.

La gara che si è tenuta domenica 5 giugno al PalaBanca di Lugo di Romagna (RA) ha visto arrivare seconda la Toscana sotto la guida del D.T. federale Fijlkam Mirco Ramacciotti. Grande soddisfazione di tutto il gruppo sportivo per la convocazione ufficiale di Cristiano in Regionale.

