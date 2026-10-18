Judo, grandi risultati al 40° Torneo Piccolo Samurai: terzo posto per il Rendoki Dojo

Sei medaglie di bronzo, quattro d'argento e due d'oro per gli atleti delle categorie ragazzi, fanciulli e bambini. Un ottimo inizio di stagione per la squadra guidata da Alessio e Andrea Vecchio e Diego Catania, con il supporto di Eleonora Rotini

Ancora tante soddisfazioni, medaglie e piazzamenti sul podio per la squadra di judo impegnata al 40° Torneo Piccolo Samurai, disputato il 18 ottobre 2026 a Sant’Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Gli atleti del Rendoki Dojo delle categorie ragazzi, fanciulli e bambini si sono messi in evidenza con una serie di ottime prestazioni, conquistando il terzo posto nella classifica generale per società.

Il bilancio della giornata è particolarmente positivo: 12 medaglie complessive, suddivise in due ori, quattro argenti e sei bronzi. Un risultato che conferma il buon lavoro svolto sul tatami e rappresenta un ottimo punto di partenza per la nuova stagione sportiva. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Luca Guarguaglini e Mia Persich, entrambi autori di una prova da medaglia d’oro.

Quattro, invece, le medaglie d’argento conquistate da Ivan Guarguaglini, Enrico Paci, Marco Lucchesi ed Edoardo Turinelli.

Hanno completato il medagliere con il terzo posto Miriana Mollica, Valentino Foresi, Olimpia Tani, Nicolò Razzauti, Amedeo Lazzerini e Giulio Gori, protagonisti di una giornata altrettanto positiva.

La squadra è allenata da Alessio Vecchio, Andrea Vecchio e Diego Catania, con l’aiuto di Eleonora Rotini, che accompagnano gli atleti nel loro percorso di crescita sportiva.

Il terzo posto nella classifica per società e le dodici medaglie conquistate rappresentano dunque un ottimo inizio di stagione. Complimenti a tutti i ragazzi per l’impegno, i risultati e la determinazione dimostrati sul tatami.

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