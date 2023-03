Judo, il Kodokan Vvf strappa podi e medaglie al Trofeo Leonardi

Primo gradino del podio conquistato nella cat. Junior/Senior dagli agonisti Davide Bragagni e Emanuele Quedrotti mentre Giulio Bartalucci e Cristiano Marinò hanno combattuto per la medaglia di bonzo arrivando entrambi a podio

Sabato 4 marzo al Palasport di Camaiore si è disputato il 36esimo “Trofeo Leonardi”, manifestazione interregionale di Judo riservata alle sole classi agonistiche, che ha visto la partecipazione di alcuni atleti del Kodokan Livorno/GS Vigili del Fuoco accompagnati dal direttore tecnico Luca Aiello e dai loro tecnici Francesco Aidone e Niccolò Fiocchi. Primo gradino del podio conquistato nella cat. Junior/Senior dagli agonisti Davide Bragagni e Emanuele Quedrotti mentre Giulio Bartalucci e Cristiano Marinò hanno combattuto per la medaglia di bonzo arrivando entrambi a podio. Hanno fatto il loro esordio in gare agonistiche, nella categoria Esordienti A, Margot Bastianelli ed Enrico Stasi, mentre nella cat. Esordienti B ha gareggiato l’atleta Tommaso Borchi.

Questi ultimi, pur non avendo raggiunto il podio, hanno vissuto questa esperienza con impegno affrontando le sfide con la serietà e la correttezza che contraddistingue i ragazzi che si allenano nella palestra di viale Petrarca.

Condividi: