Judo. La palestra Senshi Livorno protagonista nel weekend a Prato

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per la palestra Senshi che ha partecipato, con entusiasmo e determinazione, alle competizioni organizzate sabato e domenica dalla Società Accademia Prato presso l’Estra Forum

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per la palestra Senshi che ha partecipato, con entusiasmo e determinazione, alle competizioni organizzate sabato e domenica dalla Società Accademia Prato presso l’Estra Forum.

La manifestazione si è aperta sabato 4 ottobre con la qualificazione al Campionato Italiano a squadre A2 Maschile, dove il team del Senshi ha dato prova di grande impegno e spirito di squadra. È stata questa la prima volta che la Società ha preso parte ad una competizione a squadre, un traguardo importante per una realtà giovane come la palestra di via Grotte delle Fate, quello essere riuscita a coprire tutte le categorie di peso necessarie per competere. Nonostante qualche episodio sfortunato sul tatami abbia impedito l’accesso alla finale, i ragazzi hanno conquistato un meritatissimo terzo posto, dimostrando una straordinaria capacità di conciliare gli impegni personali con quelli sportivi. A loro va un applauso speciale per la dedizione e la passione dimostrata.

Nel pomeriggio, il 3° Trofeo “Città del Tessuto”, ha visto in gara sul tatami gli Esordienti A, con due giovani promesse della palestra: Emma Cicero e Mattia Liparulo. Emma ha brillato con quattro combattimenti vinti su quattro, dominando la sua categoria e confermandosi campionessa assoluta. Per Mattia, alla prima gara dopo un infortunio e in una nuova categoria di peso, il podio è solo rimandato: la grinta non manca e il futuro è promettente per questo giovane judoka.

La domenica, con la partecipazione al “6° Memorial Bruno Barni”, è stata dedicata ai più piccoli, categorie Ragazzi, Bambini e Fanciulli, che hanno gareggiato con il sorriso e una determinazione contagiosa. Le loro prestazioni hanno portato la palestra Senshi Livorno al 4° posto nella classifica generale per Società, su 32 partecipanti. Un risultato straordinario considerando il numero ridotto di atleti in gara. Un traguardo che testimonia la qualità tecnica del lavoro svolto in palestra anche con questi piccoli atleti.

“Finalmente, dopo la delusione dello scorso anno – fuori dalla classifica per un solo punto – la palestra Senshi Livorno ha conquistato il prestigioso trofeo in ceramica, realizzato per l’occasione dall’Accademia Prato. Un simbolo di riscatto e orgoglio che suggella un inizio di stagione davvero promettente per noi e per i nostri atleti” ha commentato il D.T. Monica Iacorossi.

Risultati individuali al “6° Memorial Bruno Barni”:

Primo gradino del podio: De Giovanni Elena, De Giovanni Valerio, Simoni Romeo, Serena Tea, Franceschin Iacopo, Franceschin Gabriele, Cirillo Sara, Liparulo Matilde.

De Giovanni Elena, De Giovanni Valerio, Simoni Romeo, Serena Tea, Franceschin Iacopo, Franceschin Gabriele, Cirillo Sara, Liparulo Matilde. Medaglia d’argento: Lupi Anna.

Lupi Anna. Medaglia di bronzo: Zangrillo Enea, Cirillo Ylenia, De Simone Antonio.

Un ottimo inizio post pausa estiva per la Senshi Livorno di Via Grotta delle Fate, che guarda già con entusiasmo alle prossime competizioni.

Condividi:

Riproduzione riservata ©