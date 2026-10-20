Judo, Peter Pan Asd Livorno, 2° posto a squadre e tre qualificati alle finali nazionali

ine settimana ricco di soddisfazioni per l’associazione livornese, impegnata il 17 e 18 ottobre al palazzetto dello sport di Piombino. Gli agonisti conquistano tre pass per le finali al PalaPellicone di Ostia, mentre i preagonisti brillano nel Trofeo con un prestigioso secondo posto nella classifica a squadre

La Peter Pan ASD Livorno torna da Piombino con un bilancio decisamente positivo, frutto del lavoro svolto in palestra, della determinazione degli atleti e della crescita di tutto il gruppo. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, al palazzetto dello sport della città toscana, l’associazione livornese è stata protagonista nelle qualificazioni ai Campionati italiani e nel Trofeo riservato ai preagonisti, centrando risultati importanti sia sul piano individuale sia su quello collettivo.

Tre qualificati alle finali nazionali – La giornata di sabato ha visto scendere sul tatami cinque agonisti della Peter Pan ASD Livorno. A conquistare il pass per le finali nazionali sono stati Greta Biagini, Noemi Giari e Cristiano Butteri, che hanno ottenuto la qualificazione per l’appuntamento in programma al PalaPellicone di Ostia, a Roma.

Un traguardo significativo, che premia la costanza negli allenamenti, la dedizione e l’impegno con cui i giovani atleti stanno affrontando il proprio percorso sportivo. La qualificazione rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto e un’occasione per confrontarsi con i migliori atleti a livello nazionale.

Un applauso va anche a Leila Varotto e Valerio Caroti, che, pur senza riuscire a ottenere la qualificazione, hanno affrontato la prova con impegno e determinazione. Anche per loro, l’esperienza maturata sul tatami costituisce un’opportunità preziosa per continuare a crescere, acquisire esperienza e prepararsi alle prossime sfide.

I preagonisti conquistano il secondo posto a squadre – Domenica 18 ottobre è stata invece la volta dei preagonisti, capaci di regalare alla Peter Pan una grande soddisfazione: il secondo posto nella classifica a squadre del Trofeo di Piombino.

A contribuire al prestigioso risultato sono stati Oscar Mambrini, Cosimo Paolotti, Francesco Rapisarda, Brando Fanucci, Tito Biondi, Anastasia Schiavullo, Alex Sheshi, Lorenzo Meoni, Tommaso Biondi, Andrea Daini, Federico Noto, Ludovica Folena, Jacopo Schiavullo, Diego Norma, Gabriele D’Aniello e Thomas Sulova.

Un piazzamento che dà valore al contributo di ogni singolo atleta e testimonia la forza del gruppo. Il risultato complessivo conferma la crescita del progetto sportivo della Peter Pan ASD Livorno, costruito quotidianamente attraverso impegno, rispetto, condivisione e spirito di squadra.

Sport e crescita: il valore del lavoro condiviso – Al di là dei risultati ottenuti sul tatami, il fine settimana di Piombino rappresenta un’ulteriore conferma del percorso intrapreso dall’associazione livornese, che affianca all’attività sportiva una forte attenzione alla dimensione educativa e alla crescita dei ragazzi.

«Siamo contenti degli obiettivi che stiamo raggiungendo e soprattutto dell’impegno dei nostri ragazzi», sottolinea l’associazione. «Un ringraziamento speciale va alle famiglie, che ci appoggiano continuamente e condividono con noi questo percorso. Il loro sostegno è fondamentale per portare avanti il nostro progetto sportivo ed educativo a Livorno».

Tre qualificazioni alle finali nazionali e un secondo posto a squadre sono dunque il bilancio di un fine settimana che premia atleti, tecnici e famiglie, confermando il valore di un progetto in cui i risultati individuali si intrecciano con la crescita collettiva.

Perché ogni medaglia racconta un risultato, ma la vera forza di una squadra si misura nella capacità di crescere insieme.

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