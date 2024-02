Judo, Peter Pan Asd: risultato di prestigio al Memorial Lorenzoni

Anche quest'anno i judoka del Peter Pan Asd e Aps hanno preso parte insieme ad i loro insegnanti Raffaele Maresca e Giuseppe D'Aniello al 21esimo Memorial Lorenzoni

Anche quest’anno i judoka del Peter Pan Asd e Aps hanno preso parte insieme ad i loro insegnanti Raffaele Maresca e Giuseppe D’Aniello al 21esimo Memorial Lorenzoni tenutosi domenica 18 febbraio 2024 al palasport di Camaiore. Aggiudicatosi il secondo posto a parità di punteggio e differenze medaglie con la società vincitrice del primo su 35 squadre di varie regioni, i bambini ed i ragazzi hanno dimostrato che l’unione fa la forza e che il tatami può essere per tutti uno strumento di crescita individuale e collettiva.

I nomi degli atleti categoria Bambini A e B: Francesco Rapisarda, Gregorio Ferri, Evelin Andries, Cosimo Pavolotti, Federico Noto, Diego Norma, Gabriele D’ Aniello, Jacopo Schiavullo, Denny Mazzoni, Alessio Schirò.

Per la categoria fanciulli: Lorenzo Meoni, Vittorio Cigolini, Andrea Avezzano, Chiara Zampieri, Teo Halilovic, Thomas Puccini, Andrea Daini, Luka Tchrelashvili, Illia Tsurkan, Chloè Tilocca, Matteo Jidulea, Francesco Minerva, Simone Polica.

Categoria ragazzi: Nicolas Rapisarda, Francesco Noto, Sofia Tutuianu, Rita Bianchini, Arianna Diana, Valerio Caroti, Nikoloz Tchrelashvili, Mariam Tchrelashvili, Alberto Pellegrino.

Un grande evento a cui hanno partecipato ben 36 società provenienti da tutta la Toscana.

Oltre a corsi di judo che si tengono a partire dai 3 anni, sono molte le iniziative promosse dalla società volte al divertimento, all’ inclusione ed alla socializzazione.

Aperte inoltre le iscrizioni per il centro estivo presso la struttura Maracana in via Giorgio La Pira a Livorno per i mesi di giugno e luglio 2024 dove verranno accolti bambini e ragazzi a partire dai 3 anni compiuti. Giochi di squadra, d’acqua, piscina, laboratori artistici e creativi, compiti per le vacanze, feste a tema e tanto divertimento.

Condividi:

Riproduzione riservata ©