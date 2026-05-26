Judo, pioggia di medaglie per il Senshi Livorno: i giovani talenti brillano a Incisa

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la stagione agonistica dei giovani atleti del Senshi Livorno, protagonisti di una intensa due giorni di judo al Palazzetto dello Sport di Incisa Valdarno. Nonostante il caldo torrido, che ha messo a dura prova atleti e accompagnatori, i piccoli judoka livornesi hanno saputo distinguersi per determinazione, qualità tecnica e spirito di squadra, regalando alla società di via Grotta delle Fate un medagliere di assoluto rilievo.

Nella giornata di sabato, dedicata alla categoria Esordienti B, sono arrivate prestazioni di grande spessore. Sugli scudi Giulia Mattioli, capace di conquistare con autorità il primo posto nella categoria 52 kg grazie a una gara condotta senza esitazioni. Medaglia d’oro anche per Emma Cicero, premiata in assenza di avversarie nella propria categoria: l’atleta si era resa disponibile a combattere nella categoria superiore, possibilità che però non le è stata concessa.

Ottimi risultati anche per Mattia Liparulo, autore di una finale combattutissima che gli è valsa una meritata medaglia d’argento, e per Gubeladze Mariami, protagonista di tre incontri dominati prima di cedere nella finale dei 63 kg a causa di un errore tecnico, chiudendo comunque con un prezioso argento.

La domenica è stata invece dedicata ai più piccoli delle categorie bambini, fanciulli e ragazzi. Sotto la guida dei tecnici Monica Iacorossi e Francesco Aidone, i giovani atleti hanno mostrato entusiasmo, grinta e importanti progressi tecnici maturati nel corso degli ultimi mesi di allenamento.

Molto combattuto il medagliere dei pre-agonisti, con tutti i piccoli judoka capaci di vincere almeno un incontro nel corso della manifestazione.

Medaglia d’oro per Allegra Bartoli, Emanuele Martelloni, Antonio De Simone, Enea Zangrillo, Iacopo Franceschin, Gabriele Franceschin, Matilde Liparulo e Tea Serena.

Argento invece per Giulio Gallo, Giulia Rondina, Elia Lemmi, Federica Ceccherini e Sara Cirillo.

Sul gradino più basso del podio sono saliti Ilario Gallo, Ylenia Cirillo, Alice Sturniolo, Davide Ghimbra, Leonardo Capitani, Ginevra Imperatore, Giorgio Rossi, Serena Cojocaru, Gloria Guidugli e Anna Lupi.

Oltre ai risultati sportivi, a colpire è stato soprattutto il clima di unione vissuto durante tutta la manifestazione, con i ragazzi rimasti fino al termine delle gare per sostenersi e festeggiare insieme. Un segnale importante di come il judo rappresenti per il Senshi Livorno non solo competizione, ma anche crescita personale e rispetto reciproco.

“È stato fondamentale il supporto dei genitori, encomiabili nel sostenere i ragazzi nonostante la fatica dovuta al caldo che ha accompagnato tutto il fine settimana”, ha sottolineato la società.

Fondata nel 2021 e affiliata FIJLKAM, la ASD Senshi Livorno sezione Judo continua così il proprio percorso di crescita nel panorama sportivo cittadino. Se per i pre-agonisti questa competizione ha segnato la conclusione della stagione, gli allenamenti nella palestra di via Grotta delle Fate proseguiranno anche nelle prossime settimane in vista delle sfide che attendono gli atleti a settembre sul tatami.