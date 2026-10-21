Judo, pioggia di medaglie per la Senshi Livorno: 5 atleti verso le finali nazionali

La stagione della palestra di via Grotta delle Fate si apre con risultati importanti a Piombino: due qualificazioni alla Finale Nazionale Esordienti B A2, un pass per il Campionato Italiano Assoluto A2 e 17 medaglie conquistate dai più giovani, con otto ori

La nuova stagione sportiva dell’ASD Senshi Judo Livorno si apre nel migliore dei modi, tra medaglie, qualificazioni prestigiose e conferme che guardano al futuro. Gli atleti della palestra di via Grotta delle Fate hanno subito lanciato segnali importanti nelle gare disputate a Piombino, dimostrando determinazione, qualità tecniche e grande voglia di crescere.

Sabato 17 ottobre, sul tatami del Palazzetto dello Sport di Piombino, sono arrivate le prime soddisfazioni grazie alle giovani judoka Mariami Gubeladze ed Emma Cicero, entrambe appartenenti alla categoria Esordienti B. Le due atlete hanno dominato le rispettive competizioni, conquistando il gradino più alto del podio e ottenendo così il pass diretto per la Finale Nazionale Esordienti B A2, in programma il 21 e 22 novembre al PalaPellicone di Ostia.

La qualificazione delle due agoniste si aggiunge a quella dei compagni di squadra Mattia Liparulo e Giulia Mattioli, già qualificati di diritto attraverso il ranking nazionale. Sale così il numero degli atleti della Senshi Livorno che prenderanno parte alla manifestazione nazionale in programma a Ostia.

Nella stessa giornata è arrivato un altro risultato di prestigio grazie al senior cintura nera Jacopo Conti, che ha conquistato la qualificazione alla Finale del Campionato Italiano Assoluto A2, in programma anch’essa a Ostia il 7 e 8 novembre.

«Siamo molto soddisfatti di aver qualificato tutti i nostri atleti a una finale nazionale. Per molti di loro sarà la prima esperienza in un Campionato Italiano, ma siamo certi che affronteranno questo importante appuntamento con determinazione e spirito di squadra», commentano dallo staff tecnico la judoka Monica Jacorossi ed Eugenio Sturniolo.

Domenica 18 ottobre è stata invece la volta dei più giovani, protagonisti di una giornata ricca di emozioni e successi. Il bottino finale è stato di 17 medaglie complessive: 8 ori, 5 argenti e 4 bronzi.

A conquistare la medaglia d’oro sono stati Alice Sturniolo, Romeo Simoni, Valerio De Giovanni, Iacopo Franceschin, Gabriele Franceschin, Elena De Giovanni, Sara Cirillo e Davide Ghimbra.

Sul secondo gradino del podio sono saliti Enea Zangrillo, Antonio De Simone, Matilde Liparulo, Leonardo Capitani e Ylenia Cirillo, mentre la medaglia di bronzo è andata a Ginevra Imperatore, Emanuele Martelloni, Serena Cojocaru ed Elia Lemmi.

A rendere ancora più significativo il risultato complessivo è stato il piazzamento della Senshi Livorno nella classifica per società. Il club ha infatti chiuso al quarto posto, a un solo punto dal secondo e dal terzo classificato, che hanno concluso la manifestazione a pari merito.

Da sottolineare anche la partecipazione del coach Francesco Pio Aidone, che ha contribuito con il proprio impegno all’ottima prova collettiva della società.

Un risultato che assume ancora più valore considerando che, per alcuni atleti, gli allenamenti sono ripresi soltanto da poche settimane dopo la pausa estiva.

La stagione è appena iniziata, ma i segnali sono già molto incoraggianti. In casa Senshi Livorno lo sguardo è rivolto al futuro: l’obiettivo resta quello di continuare a migliorare, accompagnando ogni atleta nel proprio percorso di crescita sportiva e personale, senza mai smettere di inseguire nuovi traguardi.

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