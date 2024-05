Judo, tre medaglie per il Kodokan 1990 al Trofeo Carlo Smiraglia

Domenica 5 maggio si è svolta la seconda tappa del Grand Prix Nazionale classe Veterani/Master – 3° Trofeo Carlo Smiraglia di Judo, organizzato dalla Dojo Equipe di Bologna. La gara, valevole per la qualificazione ai Campionati Italiani Master che si svolgeranno in luglio a Ostia, ha registrato la partecipazione di 224 atleti provenienti da quasi tutte le regioni italiane e dall’estero.

Per la palestra Kodokan 1990 di Livorno hanno preso parte all’evento e sono saliti sul podio, gli atleti:

Pio Francesco Aidone cat. 81kg. M1 – 3° classificato

Davide Corsani cat. 81kg. M1 – 2° classificato

Massimo Nigiotti cat. kg M6 – 2° classificato

Medaglia d’argento per Davide Corsani con un incontro vinto e la finale persa contro un atleta di nazionalità Belga. Secondo gradino del podio anche per Massimo Nigiotti che vince due incontri per Ippon e perde la finale contro il Campione Italiano in carica. Medaglia di Bronzo, invece, per l’agonista Aidone con due incontri vinti e uno perso.

Presente alla gara anche l’atleta David Roggi che ha gareggiato nella cat. 100 kg M6 e che, nonostante un incontro vinto, non è salito a podio per una squalifica a causa di una svista tecnica.

Aver partecipato oggi al Trofeo Carlo Smiraglia Grand Prix di Judo Master a Bologna, un banco di prova per più di 220 iscritti provenienti da tutta Italia, è stata un’esperienza entusiasmante – hanno commentato gli atleti di viale Petrarca, tutti d’accordo che le competizioni siano sempre il modo migliore per mettersi costantemente in discussione e migliorarsi tecnicamente sul tatami.

