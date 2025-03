Judo, weekend di successi per il Kodokan 1990

Successi e Qualificazioni per gli atleti del Kodokan 1990. Un weekend di emozioni e trionfi per i judoka che si sono distinti in diverse competizioni a livello nazionale. Davide Bragagni si è qualificato per i Campionati Italiani A2

Successi e Qualificazioni per gli atleti del Kodokan 1990. Un weekend di emozioni e trionfi per i judoka che si sono distinti in diverse competizioni a livello nazionale. Davide Bragagni si è qualificato per i Campionati Italiani A2.

Nonostante un infortunio precedente, Davide Bragagni è riuscito nell’impresa di conquistare il podio e ottenere la qualificazione ai Campionati Italiani di Judo A2, che si terranno il 29 marzo ad Andria, in Puglia. Una grande prova di carattere e determinazione che gli permetterà di competere tra i migliori atleti italiani della sua categoria.

Trofeo Città di Piombino- Un’altra giornata di successi è arrivata dalla gara svoltasi il 2 marzo a Piombino, dove i nostri giovani judoka delle categorie fanciulli e ragazzi hanno dimostrato impegno e talento. Con 11 atleti in gara, il bottino finale è stato straordinario: 7 medaglie d’oro e 4 medaglie d’argento. Tra gli atleti in evidenza, Enrico Stasi, nella categoria Esordienti B – 50Kg, ha dato spettacolo vincendo tutti gli incontri e salendo sul gradino più alto del podio.

Gran Prix Veterani Lombardia- Nel frattempo, in Lombardia, un altro grande risultato è arrivato dal Gran Prix Veterani, dove David Roggi, nella categoria 100 kg, ha conquistato il secondo posto. Con tre vittorie per Ippon su quattro incontri, ha dimostrato tecnica e determinazione, chiudendo la competizione con una medaglia d’argento di grande valore.

Un weekend ricco di soddisfazioni, che conferma la crescita e il talento dei nostri atleti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©