Karate, 4 atleti dell’Asd Esercito 187 Folgore qualificati agli Assoluti

nel Kata, specialità tecnico dimostrativa “forma”, è stata conquistata la medaglia d’oro da Leonardo Bombardi, la medaglia d’argento conquistata da Samuele Corvaglia e un buon 5º posto raggiunto da Edoardo Baroni. Nella specialità del Kumite “Combattimento a contatto controllato” ha conquistato la medaglia di bronzo Andrea Bozzi, nella - 84 Kg

Si è conclusa con grande soddisfazione la fase di qualificazione regionale del Campionato Italiano Assoluto Fijlkam, che ha visto la partecipazione dei nostri atleti presso l’impianto sportivo di Certaldo. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto per gli atleti delle categorie Kata “forma” e Kumite “combattimento a contatto controllato”, e ha permesso di individuare le migliori prestazioni del gli atleti in questo momento, per la successiva fase nazionale.

Risultati ottenuti dagli atleti della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, nel Kata, specialità tecnico dimostrativa “forma”, è stata conquistata la medaglia d’oro da Leonardo Bombardi, la medaglia d’argento conquistata da Samuele Corvaglia e un buon 5º posto raggiunto da Edoardo Baroni. Nella specialità del Kumite “Combattimento a contatto controllato” ha conquistato la medaglia di bronzo Andrea Bozzi, nella – 84 Kg.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti dalla regione Toscana, che hanno prestato il massimo impegno per conquistare il gradino più alto del podio e il relativo accesso alla finale nazionale che si svolgerà a fine mese, presso il centro olimpico del PalaPellicone in Lido di Ostia.

Gli atleti sono stati guidati dallo staff tecnico Antonio Citi e Vincenzo Corvaglia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©