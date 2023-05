Karate, 45 nuove cinture per i Folgorini

Sono stati 45 i “Folgorini”, dal più piccolo (4 anni non compiuti) al più grande d’età (14 anni), che nelle 3 ore di attività hanno dato prova delle neo capacità motorie acquisite (coordinative, generali e speciali) impegnati nell'esame di avanzamento al grado superiore per le cinture colorate di Karate

Emblematica la giornata di sabato scorso per il settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno che, nell’occasione, è stato impegnato nel cerimoniale dedicato interamente all’esame di avanzamento al grado superiore per le cinture colorate di Karate – disciplina olimpica da combattimento regolamentata dalla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arte Marziale) – svoltosi nella sede dell’Associazione stanziata nella palestra nella Caserma Paolo Vannucci di via dell’Ardenza. 45 i “Folgorini” candidati alla verifica, dal più piccolo a partire dall’età prescolare (4 anni non compiuti) al più grande d’età (14 anni), che nel pieno pomeriggio dalle temperature oramai estive nelle 3 ore di attività hanno dato prova delle neo capacità motorie acquisite: coordinative, generali e speciali. Per le prime i programmi e i protocolli di allenamento mirati hanno l’obiettivo di evolvere le capacità di direzione e controllo del movimento, lo sviluppo delle capacità di adattamento motorio e delle capacità di apprendimento motorio. Con la medesima importanza di crescita, le seconde, quelle speciali, inducono allo sviluppo delle capacità di accoppiamento e combinazione dei movimenti, della differenziazione cinestetica, capacità di equilibrio, di orientamento spazio-temporale, di ritmo, capacità di reazione e di trasformazione del movimento. Tutte queste argomentazioni arricchiscono il patrimonio motorio, conosciuto e denominato nell’ambiente sportivo come “alfabetizzazione motoria”, un processo di apprendimento che consente a tutti i bambini e bambine di ogni età di acquisire un repertorio linguistico-motorio, partendo dagli schemi motori, secondo ritmi di maturazione e crescita individuali ed in relazione alle opportunità offerte dall’ambiente sportivo prescelto. Insomma un “laboratorio della motricità giovanile”: così è concepita l’Associazione guidata dal presidente 1º Luogotenente Costantino Oliverio e dal suo staff tecnico – composto da istruttori militari e non, nelle figure del Graduato Aiutante Antonio CITI, Primo Graduato Daniele PILAGATTI, Primo Graduato Massimiliano PAROLIN, Rico SIMONETTI, Vincenzo CORVAGLIA, Graziano LIGAS, Giulio CITI e Jacopo PAGNI – che dedicano fuori dall’orario di servizio e di lavoro l’opera dell’insegnamento alle giovani generazioni, prossimi atleti agonisti e futuri adulti del domani, con l’obiettivo primario quello di trasmettere gli opportuni valori etici morali racchiusi nel sentimento dell’ Istituzione militare e sportivo.

Il cerimoniale e i festeggiamenti della emozionante e coinvolgente giornata, presente con un numeroso pubblico intervenuto di familiari dei bravissimi protagonisti, si è conclusa al “Circolo Sottufficiali della Marina Militare” dove nell’occasione sono state assegnate 3 “Borse di studio per meriti sportivi”, messe a disposizione dalla ASD 187º, per un valore di 600 € da destinare nelle attività agonistiche e attribuite agli atleti emergenti, ma esperti, che si sono distinti in ambito nazionale ed internazionale, sia nella categoria maschile che femminile, nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato”, per gli atleti Andrea BOZZI, Emma Ludovica FRIZZI e Jacopo CITI, che hanno ben figurato in ogni competizione sportiva.

Tra i risultati ottenuti dalla ASD 187 (dall’anno 2018), si annovera 3 medaglie d’oro ai Campioni Italiani di classe e i relativi titoli conquistati di Campione Italiano, 2 medaglie d’argento e 4 medaglie di bronzo. 2 medaglie, una d’oro e una di bronzo, conquistate al circuito mondiale del Karate 1 – Youth League della World Karate Federation – WKF, tutte le conquiste avvenute, sono attribuite ad un percorso formativo specifico.

Nel prossimo mese si interromperanno i corsi e si avvierà, come oramai ogni anno, il progetto multidisciplinare estivo del “Folgore – Summer Days”, una formula educativa e formativa, orientato ed aperto a tutti coloro che si vogliono cimentare nello sviluppo di nuove abilità motorie ed iscriversi al “Settore Giovanile”, per i neofiti, o ad una implementazione delle competenze per chi è già avviato in questa disciplina, il tutto indirizzato alle fasce giovanili.

Tutti i nomi dei neo promossi:

cintura marrone: Alessandro FERRARI, Jahzeel CALMET;

cintura blu/marrone: Azhelica SHCHERBOVA;

cintura blu: Manuel ADRAGNA;

cintura verde: Anita SARTOR, Gabriele LIGAS, Giulia ROCCHI;

cintura arancio: Andrea DE SANCTIS, Andrea GIUGNO, Bianca BONI, Dario DI BLASIO, Edoardo FRANCI, Elyas Amir RIZZO, Emanuele GINI, Gabriele TERMINI, Gregorio FRANCI, Matilde TROCAR, Matteo DIODATO, Michele BATTISTA, Riccardo FRANCI, Salvatore COSSU’, Valentina STRAZZABOSCO;

cintura gialla: Abigail REDINA, Adele CERVIA, Alessia COSSU, Alexandru GHERVOVEI, Anna FERRO, Anna PANTANO, Beatrice DELLA VALLE, Davide MOSCATIELLO, Eleonora MARINI, Emma JOHNSON, Giacomo Ramon BAGLIVI, Giorgio DELLA VALLE, Giosuè CASALE, Joshua GIUFFRIDA, Matilde DELLA VALLE, Margherita CAMMARANO, Raffaele CAPONE, Sofia TRIGILIA, Tommaso MANGOLINI, Vittoria Lucrezia BITOSSI;

cintura bianca/gialla: Agnese DIMASTROCHICCO, Caterina MELANI;

cintura bianca: Matteo MAZZOTTA;

