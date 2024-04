Karate. Accademia dello Sport prima tra le Toscane alla Coppa Nazionale Csen

Grazie ai numerosi podi raggiunti dai 29 atleti dei maestri Alessio Magnelli e Carmelo Triglia, ben 17 medaglie di cui 4 ori 4 argenti e 9 bronzi, la società labronica si piazza in 8° posizione nella classifica assoluta per società della competizione, prima fra le società Toscane

Appuntamento annuale di grandissimo prestigio per il Karate, la Coppa Nazionale è la competizione organizzata dal Comitato Nazionale Csen (Ente di promozione sportiva numero uno in Italia), presieduto da Delia Piralli, ha visto la presenza di 129 società da tutte le regioni d’Italia superando questo anno le 3000 iscrizioni.

Di seguito i risultati.

Nella categoria prova tecnica palloncino preagonisti cinture gialle/arancio medaglia d’argento per Letizia Pilo, bronzo nelle cinture verdi/blu/marroni per Melissa Cialandroni, Giusy Grimaldi e Nicole Ruotolo.

Nel Kata (forma) primo posto nei Master cinture bianche per Mirko Agrusa, medaglia di bronzo nei Master cintura nera per Daniela Parlanti e Enea Agrusa nei preagonisti cinture verdi/blu/marroni.

Nel kumite (combattimento) sono arrivate il maggior numero di medaglie, disciplina di cui la società labronica ne è specializzata, che ha portato negli anni medagli di grande importanza sia a livello Nazionale che Internazionale.

Nei preagonisti medaglia d’oro cinture verdi/blu/marroni Under10 per Giusy Grimaldi nei -37kg e Nicole Ruotolo nei +37kg, 5° posto negli under12 per Melissa Cialandroni nei -42kg.

Nelle categorie agonistiche di kumite cinture marroni/nere medaglia d’oro per Nicolas Guelfi senior -75kg, bronzo per Leonardo Magnelli Esordienti -43kg, Joele Bargagna senior -75kg, Matilde Gronchi senior -50kg, 5° posto Federico Bini Under21 -75kg.

Nelle verdi/blu argento per Emily Sara Angeli Junior -59kg, Daniele Cicorelli Junior -86kg, Amaranta Fedeli cadetta +68kg, bronzo per Greta Gigliucci cadetta -68kg, 5° posto per Alyssa Angeli esordiente -40kg e Daiana Sartori cadetta -54kg.

Benissimo anche le prove di tutti gli altri atleti labronici Jacopo Capperi, Giorgio Chiessa, Cosimo Ceccanti, Gianfranco Esposito, Eva Giorgetti, Francesco Navacchi, Lorenzo Nigiotti, Nicolas Pietroni, Riccardo Pilo, Michele Tassan Gurle, Mattia Valenzisi,

