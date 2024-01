Karate accessoriato per la performance dei Folgorini

Performance 100% è l’obiettivo dell’ “elaborazione invernale” del progetto – Folgore – Winter Days 2023 con proiezione ‘24, promosso dalla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, giunto alla 7ª edizione continuativa, realizzato anche in tempo di Covid 19, dai contenuti “particolarmente accessoriati” con finalità educative e formative.

Attualmente il disegno di lavoro è in corso d’opera, già avviato dal 22 dicembre scorso e terminerà il 5 gennaio 2024, svolto presso la struttura sportiva della Palestra, stanziata in Caserma Vannucci, per le sessioni di preparazione al chiuso, “indoor” e tutte le attività esterne itineranti all’aperto “outdoor” sviluppate anche fuori provincia, tra queste la località di “Tirrenia” (PI).

L’ iniziativa proposta, che abbraccia profondamente la disciplina olimpica del Karate FIJLKAM con approccio medico-scientifico, è stata progettata e realizzata interamente per il settore giovanile “I folgorini” e tra questi hanno preso parte gli atleti, con un’età compresa tra i 7 e 18 anni d’età.

Oltre la somministrazione capillare e mirata degli aspetti tecnici sportivi peculiari della specialità da combattimento a contatto controllato “kumite”, questi ultimi sono stati implementati e addizionati, con l’intervento di contenuti posturali a finalità del progresso dell’atleta e a garanzia della performance individuale. Tutto questo, è stato possibile attraverso la valutazione neuromuscolare del Canali Postural Method, presentato a cura del dott. Mirko ZISI (chinesiologo, posturologo clinico, esperto e formatore del Metodo Canali) e del “visual training sportivo”, già presentato nel maggio 2021 dalla dott. sa Chiara FOCACCELLA CAPUCCINI, “Optometrista e Specialista in Riabilitazione Visiva e Visuo-Posturale”, metodo orientato allo sviluppo continuo delle abilità visuo-spaziali.

La competenza dei dottori professionisti e specialisti del settore, hanno entrambi in comune il tema sensibile dell’assetto posturale dell’atleta, che per il “Canali Postural Metod”, questa postura, una volta equilibrata, è lo strumento fondamentale con il quale comporta “l’ ottimizzazione del gesto sportivo” a raggiungimento dell’ obiettivo prefissato, secondo il principio “Costruisci in statica ciò di cui hai bisogno in dinamica”.

Altrettanto interessante per lo sviluppo dei giovani folgorini è aver destinato tempo e allenamento alla funzione visiva per predisporla ad essere più preparata, rapida e precisa e può produrre un meritevole contributo nel miglioramento della gestualità sia in termini quantitativi (velocità), sia qualitativi (precisione) e, non trascurabile, altro dato importante a riguardo della prevenzione e sicurezza dell’atleta, con la riduzione di possibili infortuni sportivi.

Inoltre, con metodo, sono stati svolti allenamenti all’aria aperta denominati “cross training o allenamento incrociato”, il quale pone l’obbiettivo di migliorare la performance fisica globale dell’atleta, proiettata a tutto l’apparato locomotore interessato e alla forma mentis dei giovani atleti. Nel training proposto, sono state previste il superamento di ostacoli come ad esempio staccionate, corsa sulla spiaggia, sul piano inclinato della salita, per abbattere la critica sensazione della fatica ecc…

I folgorini che hanno preso parte al progetto Alessia COSSÙ, Andrea BOZZI, Andrea DE SANCTIS, Anna FERRO, Anna PANTANO, Bianca BONI, f.lli Edoardo e Gabriele LIGAS, Jacopo CITI, Leonardo NANNINI, Michele BATTISTA, Salvatore COSSÙ, Valentina STRAZZABOSCO, Vittoria MILLAURO, con le 42 ore di allenamento maturate, hanno sapientemente investito il giusto tempo in una causa costruttiva, completamente fuori dalla stabile routine quotidiana della “confort zone”, rispetto ai loro coetanei e a dispetto di uno stile di vita fermo e sedentario.

Lo staff tecnico composto dal “direttore tecnico con le stellette” maestro Antonio CITI, Daniele PILAGATTI, Graziano LIGAS, Rico SIMONETTI, Giulio CITI, ha seguito il percorso della formazione invernale.

