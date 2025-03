Karate, al maestro Fasulo il premio nazionale Platinum 2025 Csen

Durante il congresso nazionale di Fiuggi sono stati premiati i dirigenti che hanno dato lustro all'ente. Tra questi anche e Alessandro Fasulo, presidente del comitato provinciale Csen di Livorno e maestro di karate all'Accademia dello Sport di Livorno

Si è svolto a Fiuggi il XII Congresso Nazionale Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni) con enorme partecipazione da tutta Italia. Nell’occasione è stato riconfermato il presidente nazionale, professor Francesco Proietti. Grazie alle sue capacità, infatti, l’ente è stato elevato al primo posto in Italia.

Durante il congresso sono stati premiati i dirigenti che hanno dato lustro all’ente per almeno 40 anni, al dirigente Alessandro Fasulo, presidente del comitato provinciale Csen di Livorno e maestro di karate all’Accademia dello Sport di Livorno è stato consegnato il premio nazionale Platinum 2025 Csen.

Csen nazionale non è un ente grande, ma un grande ente dove tutti i dirigenti lavorano con impegno e passione per rimanere in vetta alle classifiche e per continuare a fare della promozione sportiva, educativa e nazionale il proprio baluardo.

