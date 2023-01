Karate. Al Trofeo città di Pisa medaglie per l’Asd Esercito 187 Folgore

Piccoli in formazione, proiettati verso le categorie agonistiche, dove l’esordio dei principianti atleti del settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, hanno preso parte alla competizione di Karate denominata Trofeo città di Pisa, presso l’impianto sportivo della città pisana. Nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato” ha conquistato la medaglia d’oro il folgorino Michele TASSAN GIRLE classe Esordienti, categoria di peso – 38 Kg cinture blu/marroni e, nella medesima categoria, ha conquistato la medaglia di bronzo Jazheel CALMET, peso -48 Kg, cinture gialla verde. Nella classe d’età degli Under 12 ha conquistato la medaglia di bronzo Matteo SARTOR, peso 40 Kg, cintura blu/marrone. Per la categoria dei più grandi, quella della Juniores (16-17 anni d’età), ha conquistato la medaglia d’argento Mihai MOGILDEA, peso – 86 Kg. La competizione ha proseguito con la specialità del Kata “forme” nella quale ha conquistato la medaglia d’oro Elena DI DELIO nella categoria Seniores e la medaglia di bronzo l’ atleta Samuele CORVAGLIA classe Juniores. Inoltre, buone sono state le prestazioni di Angela FAPPIANO con un 5º posto ed Edoardo LIGAS. Gli atleti sono stati seguiti dal Tecnico Rico SIMONETTI e dall’accompagnatore Graziano LIGAS.

