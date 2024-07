Karate. Allenamento azzurro per i Folgorini

Tra questi, 3 i folgorini del settore giovanile che hanno recapitato l’invito di partecipazione: Andrea Bozzi, Jacopo Citi e Leonardo Bombardi atleti combattenti della Asd Esercito - 187 Folgore di Livorno

L’Italia, della Nazionale Italiana Giovanile – FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) settore Karate, si sta preparando in previsione del prossimo Campionato del Mondo, che si terrà a Jesolo (VE) nel mese di ottobre.

La Commissione Nazionale Attività Giovanile – CNAG è stata impegnata dal 21 al 23 del c.m., presso l’impianto sportivo di Cascia – Perugia, con l’obiettivo di preparare gli atleti convocati ai Seminari Nazionali.

Le “chiamate” dei selezionati è avvenuta su base del posizionamento degli stessi, in riferimento alla graduatoria di merito – “ranking” – delle rispettive specialità, Kumite “combattimento a contatto controllato” e Kata “forma”, suddivisi per classi d’età e di peso, per entrambi i sessi (ottenuta dal circuito di gare prestabilite) e per attività connesse.

L’ attività si è svolta in tre intense giornate di lavoro, che hanno visto impegnato e coinvolto tutto il vivaio “azzurro” negli allenamenti per la crescita tecnica e non solo. Altresì importante sono stati i momenti di condivisione in un ambiente sportivamente sano e carico di emozioni maturato da tutti gli intervenuti provenienti dalla lunga e bellissima penisola.

Gli atleti blu/azzurro, colori di rappresentanza della Forza Armata, sono stati accompagnati dal “direttore tecnico con le stellette” maestro Antonio Citi.

