Karate. Allenamento azzurro per i Folgorini

In questo panorama agonistico “top level” tra gli atleti provenienti da tutta la penisola, sono stati convocati dalla Cnag i folgorini Jacopo Citi, Emma Ludovica Frizzi e Andrea Bozzi, in forza alla Asd Esercito - 187 Folgore di Livorno

Mediagallery

È stato un week end intenso, per la Nazionale Italiana Giovanile della disciplina olimpica del Karate Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), che ha condotto, attraverso l’organo della Commissione Nazionale Attività Giovanile – Cnag, quattro allenamenti mirati e accrescitivi, in previsione del prossimo Campionato Europeo che si svolgerà a Praga – Repubblica Ceca, dal 17 al 19 giugno prossimo. Il training si è svolto presso l’impianto sportivo di Lignano Sabbiadoro.

In questo panorama agonistico “top level” tra gli atleti provenienti da tutta la penisola, sono stati convocati dalla Cnag i folgorini Jacopo Citi, Emma Ludovica Frizzi e Andrea Bozzi, in forza alla Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, quali atleti d’interesse Nazionale a seguito dei risultati agonistici ottenuti nella precedente stagione sportiva.

Inoltre, per l’occasione ristretta, presenti le rappresentative Regionali, ha ricevuto la convocazione dal Comitato Regionale Toscana Karate – CRTK il folgorino Samuele Corvaglia, per la specialità del Kata.

Le argomentazioni dell’ alto livello, tecnico e tattico, per la specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato” e del kata “forme” sono state dedicate alle classi degli Under 14 – Cadetti (15 – 16 anni d’età), Juniores (17 – 18) e U 21, a cura della Commissione Nazionale Attività Giovanile – CNAG composto dal Presidente: M° Talarico Gennaro – Componenti: M° Berrettoni Daniela, M° Torre Andrea degli Allenatori Federali M° Califano Antonio, M° Costa Tiziana, M° De Francesco Ciro, M° Doria Domenico, M° Genocchio Simone, M° Guglielmi Selene, M° Maffolini Francesco, M° Nanni Michela, M° Vitelli Greta.

Gli allenamenti della classe U14 si svolgono sotto la guida del Responsabile Gruppo di Lavoro Sviluppo Attività U14 M° Cividini Marco e degli allenatori M° Adriatico Francesca, M° Moreno Vittorio, M° Marcela Remiasova.

Attualmente prosegue la formazione per il sogno “azzurro” dei talenti in forza al settore giovanile dei “baschi amaranto”. Tra questi si annoverano le 8 medaglie conquistate al Campionato Italiano, 3 d’oro, 2 d’argento e 3 di bronzo (dal 2018 al 2021) e il rilevante risultato ottenuto nella classifica Nazionale generale 2021 per club, il team ha conquistato il 15º posto su oltre 500 società sportive, posizionandosi tra i club più competitivi d’Italia. Gli atleti sono stati accompagnati dal “tecnico con le stellette” Antonio Citi e Vincenzo Corvaglia.