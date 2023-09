Karate, argento in Svizzera per Jacopo Citi

Il folgorino Jacopo Citi è andato a segno ancora una volta ed ha conquistato la medaglia d’argento nella classe Cadetti (14 - 15 anni d’età) categoria di peso - 57 Kg

Ancora ottime prestazioni per il settore giovanile di Karate della Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, che oltre Alpi, ha schierato i propri atleti alla competizione internazionale denominata “Open di Basel” in Basilea, svoltasi nel week end scorso, in Svizzera.

Banco di prova nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato” a riferimento nel mantenimento delle alte performance tecnico agonistiche raggiunte, che in occasione della gara, il folgorino Jacopo Citi è andato a segno ancora una volta ed ha conquistato la medaglia d’argento nella classe Cadetti (14 – 15 anni d’età) categoria di peso – 57 Kg.

Competenza tattica, forza esplosiva e abilità sono state le caratteristiche che hanno evidenziato, adeguatamente espresse nel combattimento, le componenti dell’ottimo esito, a conferma dello standard raggiunto e ben mantenuto già da inizio anno.

Un test positivo di inizio stagione, che vede ben riuscito tutto il percorso estivo dedicato alla preparazione atletica e specifica della specialità praticata, che gli permette di approcciare con tutti i più buoni propositi al prossimo impegno di taratura mondiale del circuito giovanile del Karate 1 Youth League di Merida in Messico, nel prossimo fine settimana.

Inoltre, buone le prove degli atleti Leonardo Nannini, Edoardo Ligas e Andrea Bozzi. La trasferta è stata condotta dal tecnico con le stellette Antonio Citi e dal coach Graziano Ligas.

