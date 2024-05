Karate, argento per Corvaglia e 5° posto per Bombardi agli Italiani

Altra conferma e soddisfazione per la Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, per il risultato ottenuto al “Campionato Italiano Master e U 21” di Karate, organizzato dalla Fijlkam, svoltosi domenica scorsa, presso l’impianto sportivo del centro olimpico PalaPellicone in Lido di Ostia- Roma.

Nella specialità Kata “forma”, il veterano Vincenzo Corvaglia ha conquistato la medaglia d’ argento. Corvaglia ha affrontato gli avversari, nei suoi 4 turni di prova, dimostrando e riconfermando la sua ottima performance tecnico/dimostrativa di qualità, questo adesso, come per ogni anno agonistico in cui si è cimentato nel suo trascorso, ormai con una carriera all’attivo oltre trentennale.

Inoltre, ottima la prova di Leonardo Bombardi al Campionato Italiano degli Under 21, nel quale il giovane 17enne, ha raggiunto la “finalina” dopo la lunga marcia delle fasi dei ripescaggi e purtroppo, per poco, ha ceduto il passo all’avversario, conquistando un buon 5º posto.

Hanno preso parte all’evento e hanno ben figurato Elena Di Lelio, Edoardo Baroni e Samuele Corvaglia.

