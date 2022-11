Karate, Asd Esercito 187° Folgore protagonista anche in Polonia

La competizione è stata dedicata interamente alle classi giovanili WKF (World Karate Federation) e con l’occasione, i folgorini hanno brillato nelle varie categorie, d’età e peso, nella specialità olimpica del Kumite, “combattimento a contatto controllato”

Polonia è stata la meta raggiunta dal settore giovanile costituito dalla Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, che ha preso parte alla competizione internazionale di Karate denominata Bushi-do, svoltosi, lo scorso fine settimana, nell’impianto sportivo di Bydgoszcz -Varsavia.

Eccellente è stata la doppietta del giovane folgorino 14enne Jacopo Citi, che si è evidenziato conquistando la medaglia d’oro nella classe d’età superiore, la Juniores (16 – 17 anni d’età) – 55 Kg e quella di bronzo nella categoria Cadetti (14 – 15 anni) – 52 Kg di peso.

Per entrambe le categorie, Jacopo ha condotto la marcia verso il podio con ben 7 match consecutivi, sostenuti uno dopo l’altro, mantenendo costante, quanto efficace, la prestazione tecnica e tattica. La competizione per Citi, è stata il “banco di prova” al fine di testare l’attuale e l’ottima performance individuale raggiunta, in procinto degli importanti prossimi impegni agonistici tra cui il Seminario Nazionale della Nazionale Italiana Giovanile e la partecipazione al circuito mondiale del Karate 1 – Youth League Venice.

Nei pesi medi, ha tenuto la posizione ben salda il folgorino Andrea Bozzi che ha conquistato la medaglia d’oro nella classe Juniores – 76 Kg. La competizione è stata un momento importante per affinare gli ultimi allineamenti tattici in previsione del prossimo impegno, il Campionato Italiano Assoluto.

La medaglia d’argento è arrivata da Leonardo Nannini nella categoria Under 12 peso – 40 Kg. Leonardo ha sostenuto i suoi 3 match, nei quali il giovane ha esordito da poco in campo internazionale e da agosto scorso, ha cominciato un percorso articolato con il settore giovanile blu/azzurro.

Inoltre, il folgorino Edoardo Ligas ha conquistato il podio con la medaglia di bronzo nella classe Under 14 – 50 Kg. Per Ligas, che ha sostenuto 4 match coinvolgenti, si è affermato nella disputa della “finalina” dopo la fase dei ripescaggi, un traguardo importante che arricchisce il proprio bagaglio esperenziale oltre i confini nazionali.

Buona la prova per Nicholas Simonetti, ma le circostanze in terra polacca, non sono state tra le più favorevoli. La trasferta è stata guidata dal “tecnico con le stellette” Antonio Citi, Rico Simonetti e dall’accompagnatore Graziano Ligas.

