Karate, Asd Folgore all’Open di Croazia

Un’importante trasferta è stata quella del fine settimana scorso per il settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore, che ha schierato i giovanissimi folgorini all’Open di Croazia, svoltosi presso l’impianto sportivo di Rijeka. Nella specialità Kumite “combattimento a contatto controllato” Andrea Bozzi ha conquistato due 5i posti, classe Juniores (16 – 17 anni d’età) – 76 Kg e l’ Under 21 – 75 Kg, ha seguito Jacopo Citi, che ha raggiunto il 7º posto nella categoria Cadetti (14 – 15 anni d’età) – 57 Kg, rientrati da poco dalla competizione internazionale del Messico. Inoltre, 7º posto per Leonardo Nannini nella classe Under 14 – 44 Kg, con i 4 match sostenuti.

Negli Under 12, Bianca Boni strappa un 9º posto e ottima prova per la folgorina Valentina Strazzabosco.

Gli atleti sono stati accompagnati dal “tecnico con le stellette” maestro Antonio Citi.

