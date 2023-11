Karate, Asd Folgore: bronzo all’Open di Campania

Nella specialità olimpica del Kumite “combattimento a contatto controllato” l’atleta combattente Andrea Bozzi ha conquistato la medaglia di bronzo nella classe Under 21, categoria di peso - 75 Kg

Terminano per quest’ anno con l’Adidas Open di Campania di Karate, le competizioni denominate – Open – proposte dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – Fijlkam, per la “classifica nazionale” degli atleti, contendenti alla Nazionale Italiana in previsione del prossimo Campionato Europeo, che si terrà a febbraio del nuovo anno.

L’evento si è svolto nel weekend scorso nell’impianto sportivo di Eboli (Salerno). In questo panorama di sentito sentimento agonistico, non poteva mancare la presenza del settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno.

Nella specialità olimpica del Kumite “combattimento a contatto controllato” l’atleta combattente Andrea Bozzi ha conquistato la medaglia di bronzo nella classe Under 21, categoria di peso – 75 Kg. Costante e puntuale nella prestazione, Andrea ha confermato la propria energia agonistica che gli ha permesso la conferma della salita al podio. Ha seguito Jacopo Citi con i suoi 5 incontri disputati, tra questi la semifinale non andata a segno e la finalina per la medaglia di bronzo, che purtroppo, per 2 a 1, cede il passo all’avversario conquistando ancora una volta un’ottimo 5º posto, nella classe Cadetti – 57 Kg.

Nella specialità Kata “forma” altre due podi sfiorati con i quinti posti di Elena Di Lelio nella classe Seniores e di Leonardo Bombardi nella Juniores. Buona la prova per una crescita individuale del giovane Leonardo Nannini.

Condividi: