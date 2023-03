Karate: attività giovanile con i tecnici federali Simonetti, Feltrin e Citi

Imprinting formativo, è la parola d’ordine che ha caratterizzato la giornata mirata alle categorie giovanili della disciplina olimpica del Karate FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), promossa dal 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐎 𝐓𝐄𝐂𝐍𝐈𝐂𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐍𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄 – 𝐂𝐓𝐏 di 𝐋𝐈𝐕𝐎𝐑𝐍𝐎, estensione periferica del Comitato Regionale Toscana Karate – CRTK, che pone l’obiettivo, in fase sperimentale, nel procedere ad una successione di appuntamenti indirizzati alle fasce in età evolutiva delle classi Under 8, 10 e 12.

L’iniziativa itinerante coordinata dal Responsabile CTP FIJLKAM, 𝐑𝐢𝐜𝐨 𝐒𝐈𝐌𝐎𝐍𝐄𝐓𝐓𝐈, e supportata dalla ASD Sakura Piombino, ha dato opportunità, presso la sede della stessa Associazione in Piombino (LI), di maturare ed interagire per i “piccoli atleti”, accrescendo esperienze educative e formative orientate all’avviamento della disciplina da combattimento, per le specialità che le caratterizzano, il Kumite “combattimento a contatto controllato” e Kata “forme”.

L’ ampia sala ha ospitato i numerosi bambini e bambine intervenuti, ai quali sono stati somministrati stimoli atti ad sviluppare i prerequisiti funzionali richiesti, alterando le percezioni sensoriali, attraverso una serie di esercitazioni individuali, a coppie e di gruppo, il tutto nella più completa sicurezza, grazie ad appositi equipaggiamenti di protezione utilizzati per la coinvolgente occasione.

L’adesione, al disegno esperenziale, è avvenuta con la presenza dei giovani e promettenti atleti del Sakura e dalla compartecipazione del settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore, costituito dall’anno 2006, con i suoi piccoli “Folgorini”.

L’iniziativa ha riscosso l’attenzione dei piccoli e l’apprezzamento dei genitori, a riferimento delle argomentazioni trattate e presentate dai collaboratori tecnici regionali del CRTK 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 𝐅𝐄𝐋𝐓𝐑𝐈𝐍 e 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐂𝐈𝐓𝐈 (Responsabile alla Promozione del CRTK).

L’organizzazione si proietta verso i nuovi orizzonti e verso le nuove prerogative da conquistare, nella più completa sinergia sportiva della città costiera e provincia.

