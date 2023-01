Karate, bene la trasferta in Croazia per l’Asd Folgore

Buona prestazione internazionale nella disciplina olimpica del Karate, per il settore giovanile della Asd Esercito – 187. Folgore di Livorno, al Gran Prix Croazia – WKF, svoltosi nell’impianto sportivo di Samobor – Croazia.

Nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato”, l’articolata marcia verso il podio dei folgorini per Edoardo Ligas, che ha concorso nella classe d’età degli Under 14 categoria di peso – 54 Kg e in quella superiore della Cadetti – 52 Kg (14 – 15 anni) e Andrea Bozzi, nella classe della Juniores (16 – 17 anni d’età) – 76 Kg, entrambi, sono stati fermati alla fase dei ripescaggi per la disputa della “finalina”, raggiungendo un ammirevole 5° posto. Inoltre, buone sono state le prestazioni Emma Ludovica Frizzi, Jacopo Citi, Leonardo Nannini e Nicholas Simonetti. Gli atleti sono stati seguiti dal “Tecnico con le stellette” Antonio Citi, Rico Simonetti, e dall’accompagnatore Graziano Ligas.

