Karate, Bianca Boni sfiora il podio alla Open League di Messina

Il miglior risultato è arrivato nel settore femminile grazie a Bianca Boni, che nella categoria Under 14 -47 kg ha sfiorato il podio. Dopo un percorso convincente, l’atleta livornese ha disputato la finale per il terzo posto, chiudendo la competizione al quinto posto

Nuovo impegno nazionale per il settore giovanile della ASD Esercito – 187° Folgore Livorno, che ha partecipato alla Open League di Messina, ultima prova del semestre al circuito nazionale organizzato dal settore Karate FIJLKAM e disputata il 6 e 7 giugno nella città siciliana.

Il miglior risultato è arrivato nel settore femminile grazie a Bianca Boni, che nella categoria Under 14 -47 kg ha sfiorato il podio. Dopo un percorso convincente, l’atleta livornese ha disputato la finale per il terzo posto, chiudendo la competizione al quinto posto.

Nella classe Junior maschile, Jacopo Citi ha concluso la propria prova al nono posto nella categoria -68 kg. Il giovane atleta ha dovuto fare i conti con i postumi di un recente infortunio che ne hanno condizionato il rendimento durante la gara.

Hanno inoltre preso parte alla trasferta Elyas Amir Rizzo, Leonardo Nannini, Niccolò Maccioni Santini e Tommaso Monnetti, quest’ultimo, della ASD Accademia Karate Montevarchi.

La delegazione è stata accompagnata dal maestro Antonio Citi e da Andrea Boni, membro dello staff. La partecipazione alla Open League di Messina rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita degli atleti della Folgore, impegnati durante tutta la stagione nel circuito nazionale FIJLKAM.

Condividi:

Riproduzione riservata ©