Karate. Bombardi, Bozzi e Citi: allenamento estivo con la nazionale giovanile

Un fine settimana estivo, caldo e denso di energia sportiva, ha visto protagonisti gli atleti della Nazionale Italiana Giovanile di Karate. La Fijlkam – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – ha organizzato, presso l’impianto sportivo di Riccione (RN), un seminario nazionale tecnico riservato agli atleti convocati e invitati, con l’obiettivo di perfezionare la preparazione in vista dei prossimi impegni internazionali.

Gli allenamenti, dedicati alle due specialità del Karate – il Kata (forme) e il Kumite (combattimento a contatto controllato) – hanno offerto l’opportunità agli atleti non solo di confrontarsi e crescere tecnicamente, ma anche di rafforzare lo spirito di gruppo, sotto l’occhio attento dello staff tecnico federale.

Tra i protagonisti, anche i giovani atleti della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno: Andrea Bozzi e Jacopo Citi, entrambi attualmente terzi nel ranking nazionale di categoria, e Leonardo Bombardi, ottavo in classifica.

A guidarli in riviera romagnola , come sempre, il Direttore Tecnico con le stellette, Antonio Citi, che continua a promuovere un percorso tecnico-educativo di primissimo ordine, in linea con i valori della Forza Armata e dello sport agonistico nazionale.

