Karate. Boni e Citi sul podio dell’Open League Magna Grecia

L’Asd Esercito – 187° Folgore di Livorno è stata protagonista all’Open League Magna Grecia – Fijlkam, competizione del circuito federale valida per il Ranking Nazionale, disputata nello scorso fine settimana presso l’impianto sportivo di Taranto

L’Asd Esercito – 187° Folgore di Livorno è stata protagonista all’Open League Magna Grecia – Fijlkam, competizione del circuito federale valida per il Ranking Nazionale, disputata nello scorso fine settimana presso l’impianto sportivo di Taranto.

Il Ranking Nazionale rappresenta la graduatoria di merito nazionale, nella quale gli atleti acquisiscono punti in base ai risultati ottenuti nelle competizioni previste dal circuito FIJLKAM. La formazione livornese, presente alla manifestazione con sei atleti, ha concluso la trasferta con due medaglie e un quinto posto, confermando la bontà del lavoro svolto dal settore Karate.

Nella specialità del Kumite, il “combattimento a contatto controllato”, Bianca Boni ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Under 14 -47 kg, al termine di un percorso di gara preciso e attento. Presente durante gli incontri e soprattutto puntuale nei momenti decisivi, Bianca ha affrontato la competizione con determinazione e consapevolezza, confermando i progressi maturati attraverso il lavoro svolto in allenamento.

Sempre nel Kumite, Jacopo Citi ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Under 21 -75 kg, al termine di un percorso particolarmente impegnativo. Nel confronto con avversari di spessore, l’atleta combattente ha saputo mantenere una condotta tattica presente ed efficace, gestendo con attenzione le diverse fasi degli incontri e conquistando un risultato significativo nel suo percorso nella nuova classe Under 21.

Buona anche la prestazione di Simone Corvaglia, impegnato nella specialità del Kata, la “forma”. L’atleta livornese ha concluso la competizione al 5° posto, fermandosi a un passo dal podio. A completare la rappresentativa dell’ASD Esercito – 187° Folgore sono stati Leonardo Nannini, Niccolò Maccioni Santini ed Elyas Amir Rizzo, impegnati sul tatami in un’importante occasione di confronto nel panorama agonistico nazionale.

La partecipazione all’Open League Magna Grecia rappresenta un’ulteriore tappa della programmazione agonistica e del percorso di crescita portato avanti dal settore Karate dell’ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno.

Sei atleti, percorsi ed esperienze differenti, ma un’unica squadra. I risultati premiano il lavoro svolto; ogni confronto, invece, fornisce nuove indicazioni su cui continuare a costruire. A guidare la squadra nella trasferta è stato il Direttore Tecnico del club, M° Antonio Citi.

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