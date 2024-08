Karate: Boni, Strazzabosco, Citi e Bozzi modelli di prestazione al corso aggiornamento

Vari i temi trattati, dalla metodologia di allenamento, alle modalità di procedimento a riguardo l’ affiliazione e tesseramento delle associazioni e società, sino a giungere ai temi specifici della disciplina olimpica del Karate in termini agonistici, a riferimento del Kata “forma” e “Kumite” Combattimento a contatto controllato”.

Il Comitato Regione Toscana Karate – CRTK della FIJLKAM, ha organizzato, presso la sala convegni dell’ “Hotel Tuscany Hill” a Montecatini Terme, il Corso obbligatorio di aggiornato rivolto a tutti Insegnanti Tecnici dei club toscani. Il Sub-Commissario Regionale M° Manuela Bonamici ha aperto ufficialmente il corso, che si è sviluppato per l’intera giornata di domenica scorsa.

Per quest’ultimo, il Referente dell’attività agonistica dei Centri Tecnici Regionali maestro Edgardo Artini, essendo in tempo di olimpiadi, ha introdotto il percorso che l’atleta olimpico campione del Mondo Angelo Crescenzo (in forza presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito – CSOE), ha maturato dall’esperienza sul campo, per giungere alla fase di qualificazione con step finale i giochi olimpici di Tokyo 2020.

Tra le argomentazioni esposte dall’ospite Angelo, lo stesso si è avvalso del supporto tecnico di 4 atleti, dì fasce d’età differenti a riprova che il lavoro tecnico non ha controindicazioni di alcun tipo, tenendo conto la proporzionalità dei carichi motori da ben distribuire per una adeguata funzionalità, comprendendo tutte le categorie dai Seniores all’ Under 12.

Gli atleti intervenuti in qualità di “Modelli di presentazione”, sono stati direttamente convocati dal Centro Tecnico Regionale, i folgorini: Valentina Strazzabosco, Bianca Boni, Andrea Bozzi e Jacopo Citi, appartenenti al settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, tutti atleti medagliati in ambito internazionale, formati attraverso lo sviluppo del “progetto Talento, promosso e condotto dal Direttore tecnico con le stellette” maestro Antonio Citi, paracadutista dell’Esercito, e che tale piano di lavoro avanza dall’anno 2017. I folgorini hanno ben figurato nello svolgimento degli esercizi motori richiesti, generali, specifici e speciali, a seguito di una accurata analisi a comprensione dei presenti. All’aggiornamento hanno preso parte i quadri tecnici di ASD 187° l’Istruttore Daniele Pilagatti, gli allenatori Massimiliano Parolin, Vincenzo Coravaglia, Jacopo Pagni e gli Aspiranti Allenatori Rico Simonetti e Giulio Citi.

