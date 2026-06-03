Karate: Bozzi e Citi invitati al seminario della nazionale giovanile
Importante riconoscimento per la Asd Esercito – 187° Reggimento Paracadutisti Folgore di Livorno. Dal percorso agonistico federale è infatti arrivata l’invito per due suoi atleti al Seminario della Nazionale Italiana Giovanile Fijlkam di Karate
Importante riconoscimento per la Asd Esercito – 187° Reggimento Paracadutisti Folgore di Livorno. Dal percorso agonistico federale è infatti arrivata l’invito per due suoi atleti al Seminario della Nazionale Italiana Giovanile Fijlkam di Karate, svoltosi dal 31 maggio al 1° giugno presso l’impianto sportivo di Martina Franca, in provincia di Taranto.
A rappresentare il club livornese nella categoria Under 21, specialità kumite (combattimento a contatto controllato), sono stati Jacopo Citi e Andrea Bozzi, protagonisti di una stagione che continua a regalare soddisfazioni e conferme sul piano tecnico.
La partecipazione a un appuntamento riservato ai migliori prospetti del panorama nazionale rappresenta un significativo traguardo per gli atleti e per l’intera società, da anni punto di riferimento nel karate giovanile e portabandiera dei colori blu e azzurri della Forza Armata.
Un risultato che premia il lavoro svolto quotidianamente in palestra e che costituisce uno stimolo importante per tutti i giovani atleti del settore giovanile folgorino, impegnati nel proprio percorso di crescita sportiva.
I due atleti combattenti sono stati accompagnati dal maestro Antonio Citi, direttore tecnico del club, che ha seguito da vicino l’esperienza dei suoi atleti nel prestigioso appuntamento federale.
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