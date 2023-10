Karate. Brillano i Master dell’Accademia dello Sport

Gloria per i Master dell’Accademia dello Sport in gara lo scorso fine settimana a Taranto per i Campionati Italiano Master Fijlkam di karate. I tre ragazzi dei maestri Alessio Magnelli e Carmelo Triglia portano a casa un oro, un bronzo e un quinto posto. Una gara di livello molto alto, considerando che era aperta a categorie +35 anni, con atleti provenienti da tutta Italia.

Alessio Magnelli bissa l’oro del 2021 (non partecipando poi all’edizione 2022) vincendo la categoria Master B -75kg con ben 4 incontri ben gestiti. Vince i primi due incontri con un netto 6-0 e 5-0 per approdare alla semifinale vinta 4-1. La finale contro l’atleta detentore dello scorso campionato vinta 4-1.

Splendido bronzo di Nicola Macchi Spadoni nella categoria Master A -75kg. Nicola, atleta di lungo corso e tantissimi incontri alle spalle, perde la semifinale 2-4 per poi rifarli alla grande nella finale per il terzo posto con il risultato di 4-2 conquistando un ottimo terzo posto.

Quinto posto amaro per Nicola Daddi, anch’egli atleta esperto con una storia importante alle spalle. Nicola si trova una categoria con atleti molto forti, perde gli ottavi di finale 1-3 dopo essere stato per gran parte dell’incontro in vantaggio, e viene ripescato. La semifinale di recupero vince con secco 2-0 per poi arrendersi in finale per il bronzo di misura 0-1 con il rammarico di un’azione da 3 punti non giudicata valida ma che ci poteva stare.

Grande soddisfazione per i tecnici che quest’anno sono riusciti ad avere importanti risultati in tutte le categorie di gara, dai ragazzini ai master, frutto di un gran lavoro di aggregazione sportiva e gestione a tutto tondo.

L’Accademia festeggia il secondo titolo Italiano dell’anno, che fa seguito a quello vinto da Emanuele Magnelli nel Campionato italiano a Squadre Giovanile.

