Karate, bronzo per Corvaglia a San Marino

San Marino è stata meta agonistica per il settore giovanile costituito dalla Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, che nel fine settimana scorso, ha preso parte alla competizione internazionale denominata “Open di San Marino”, svoltosi presso l’impianto sportivo della città.

Ottima la prova per la specialità del Kata “forme” per Samuele Corvaglia, che a seguito di una serie di confronti, ha conquistato la medaglia di bronzo e la salita sul podio, al 3º posto. Buona la prova per Elena Di Lelio, neo folgorina, ma purtroppo si è fermata durante il percorso. I folgorini Samuele e Elena, sono stati accompagnati e seguiti dal tecnico Vincenzo Corvaglia.