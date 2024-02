Karate, bronzo per la Folgorina Bianca Boni in Slovenia

L’Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno ha recentemente compiuto un viaggio di 1.270 chilometri nel settore giovanile del karate, partecipando con successo al 18º Torneo Internazionale di Karate Coppa Nestl Žgank, tenutosi presso l’impianto sportivo di Velenje, in Slovenia. Questo evento ha visto la partecipazione di 88 club provenienti da 8 paesi, con un totale di 667 partecipanti internazionali.

Nel torneo, la giovanissima Bianca Boni della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno ha brillato nella specialità olimpica del Kumite, “combattimento a contatto controllato”, combattendo nella classe Under 12 con un peso di -39 kg. Nonostante la sua giovane età e la relativa inesperienza, Bianca ha dimostrato una determinazione eccezionale, affrontando con coraggio 4 incontri, inclusa la finale, e conquistando la medaglia di bronzo. Il suo successo è stato reso possibile grazie alla sua capacità di ascoltare e mettere in pratica le indicazioni tecniche ricevute. È degno di nota il fatto che Bianca sia stata la prima tra le atlete italiane in gara, superando ben 24 concorrenti straniere. Nella competizione maschile, Edoardo Ligas ha gareggiato nella classe Juniores con un peso di 61 kg, disputando la finalina per la medaglia di bronzo e posizionandosi al quinto posto. Valentina Strazzabosco e Leonardo Nannini hanno entrambi ottenuto risultati positivi, con Strazzabosco che si è classificata al settimo posto. Gli atleti sono stati seguiti e supportati dai tecnici Antonio Citi e Graziano Ligas, il cui contributo è stato fondamentale per il successo complessivo della squadra.

