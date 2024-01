Karate, Citi è argento. Bozzi e Di Lelio si vestono di bronzo in Croazia

1.342 chilometri di piena soddisfazione per la Asd Esercito – 187° Folgore di Livorno, che ha partecipato con successo alla competizione internazionale del “Gran Prix Croatia” svoltasi lo scorso weekend presso l’impianto sportivo di Samobor, in Croazia.

A questo eccezionale evento, che ha visto la partecipazione di 1.539 iscritti provenienti da 233 club rappresentanti 29 nazioni estere, partecipano ogni anno numerose squadre nazionali estere in previsione del Campionato Europeo che si tiene tradizionalmente nel mese di febbraio, quest’anno in Georgia.

In questo contesto di alto livello tecnico e forte spirito agonistico, nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato” , il giovane Jacopo Citi della Folgore ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Cadetti (14 -15 anni) con un peso di -52 Kg. Ha affrontato con successo 5 match, dimostrando una condotta tattica mirata e opportuna che gli ha garantito un meritato posto sul podio. Questo risultato conferma la sua recente convocazione come membro della Nazionale Italiana giovanile in vista del prossimo Campionato Europeo.

Nella categoria Under 21, Andrea Bozzi ha ottenuto la medaglia di bronzo nella categoria di peso -75 Kg. Questo è un altro momento significativo, un test di gara che lo preparerà al Campionato Italiano Assoluto nelle prossime settimane.

Inoltre, nella specialità Kata “forma”, Elena Di Lelio, nella categoria femminile Under 21, ha conquistato la medaglia di bronzo. Un ottimo risultato che si aggiunge alle prestazioni positive delle settimane precedenti.

Le prove dei giovani in formazione Bianca Boni, Valentina Strazzabosco, Leonardo Nannini, Edoardo Baroni e Samuele Corvaglia sono state incoraggianti. Gli atleti sono stati seguiti in trasferta dai tecnici Antonio Citi e Vincenzo Corvaglia.

